Экстренные меры: что можно сделать прямо сейчас, чтобы отлично выглядеть на Новый год

Остаются считаные дни до Нового года. В праздничной суете многие едва успевают справляться с бытовыми задачами и в итоге совершенно выбиваются из сил. В предпраздничной суете иногда и выспаться не успеваешь, — а уж о вопросах красоты вспоминаешь, когда до новогодней ночи остается всего ничего.
Какие есть способы привести лицо в порядок перед Новым годом, если времени почти не осталось? Разбираемся вместе с косметологом Елизаветой Лесенко.
главный врач клиники «Красивые Люди»
Меняем меню
Конечно, сбросить за пару дней все лишние килограммы вы вряд ли успеете. А вот сделать лицо менее отечным и визуально более стройным — вполне.
— В преддверии праздников я рекомендую отказаться от продуктов, которые способны задерживать жидкость в организме и нарушать лимфодренаж, — говорит косметолог.
Это, например:
различные соленья;
копчения;
алкоголь;
сахар;
покупные соусы;
кукурузные хлопья;
молоко, кефир, сливки.
Кстати, еще отеки бывают у тех, кто пьет слишком много воды. Безусловно, пить достаточно воды важно — врачи советуют пить не меньше 30 мл на килограмм веса. Тем более, что обезвоживание тоже не лучшим образом отразится на вашей внешности. Однако если вы, начитавшись советов в Интернете, решите пить гораздо больше этой нормы, чтобы радикально похудеть за день, то организм вам «спасибо» не скажет, — и отеки могут стать далеко не самым страшным последствием. О том, что происходит с организмом человека, который пьет по 4 литра воды в день, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А по каким еще причинам могут возникать отеки, узнай ЗДЕСЬ.
Записываемся к специалистам
Еще один эффективный и быстрый способ привести себя в порядок — обратиться за помощью к специалистам.
— Чтобы придать сияние вашей коже и приобрести отдохнувший вид, перед праздниками рекомендую записаться на уходовые программы к косметологу, это даст явный выраженный омолаживающий эффект, — отмечает Лесенко.
Не лишним будет побаловать себя и отправиться на СПА или массаж — он может быть аппаратным или ручным.
На какие процедуры стоит обратить внимание? Косметологи рекомендуют попробовать микротоковую терапию. С помощью этой процедуры улучшаются контуры и цвет лица, так как она направлена на восстановление кровообращения и лимфодренаж.
Можно также удалить мелкие сосуды на лице — за непродолжительную процедуру можно избавиться от «паучков», которые приходится обычно скрывать под слоями тонального крема.
О других интересных процедурах можно узнать ЗДЕСЬ.
Спите и гуляйте
Наконец, лучшее решение для вашей внешности, которое не будет стоить вам ни копейки, — постарайтесь выспаться. 7-8 часов качественного сна в проветренном, темном помещении благотворно скажутся на вашей внешности.
А еще, добавляет Лесенко, можно прогуляться на свежем воздухе — это тоже пойдет на пользу.