Экстренные меры: что можно сделать прямо сейчас, чтобы отлично выглядеть на Новый год

Если до праздника осталось совсем ничего, вы все еще можете успеть сделать несколько вещей для своей внешности. И далеко не все из них потребуют финансовых вложений.