В соцсетях часто попадаются советы диванных экспертов в стиле «сам себе косметолог». Их с удовольствием пытаются применять в домашних условиях женщины, желающие как можно дольше оставаться красивыми и здоровыми, но не тратить на это много денег и времени.
На самом деле некоторые из женских домашних лайфхаков реально работают. Это не раз подтверждали и врачи. Например, «Доктор Питер» уже рассказывал об эффективных аптечных средствах для красоты.
На этот раз врач-косметолог оценила, насколько полезными будут вот эти 5 интернет-способов омолодиться и похорошеть.
врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДНt.me/karpovacosmetolog
Совет № 1: витамин Е и яичный белок
«Купите в аптеке капсулы с масляным раствором витамина Е, выдавите произвольное количество и аккуратно массируйте лицо, через 30 минут нанесите на кожу яичный белок, дайте ему впитаться в течение 30 мин., смойте холодной водой. Это поможет избавиться от прыщей и очистит поры».
Мнение косметолога
— Витамин Е — классический антиоксидант, — признает врач-косметолог Анна Карпова. — При нанесении его на кожу уменьшается сухость, улучшается регенерация, уменьшаются проявления воспалений. Яичный белок содержит до 12,5% белков, витамины группы В, микроэлементы. В результате нанесения его на лицо в виде маски происходит увлажнение кожи, стягивание пор, подтяжка овала лица.
Но такое сочетание скорее предназначено для кожи с сухостью, неровным тоном, расширенными порами, а вот прямого кератолитического эффекта, вызывающего активное отшелушивание омертвевших клеток и очищающего кожу от комедонов — черных точек, у этих средств нет.
Совет №2: сода и перекись
«Средство для отшелушивания и эффективной очистки лица — смесь соды с парой капель 3%-ной перекиси водорода, которой надо мелкими круговыми движениями массировать лицо».
Мнение косметолога
— 3%-ная перекись водорода — прекрасное отшелушивающее кератолитическое средство, осветляющее кожу, — говорит Анна Карпова. — В сочетании с пищевой содой образуется мягкий скраб, который хорошо отшелушивает омертвевшие роговые чешуйки кожи. Для женщин с жирной кожей такое средство рекомендуется один раз в неделю.
Совет №3: кофе и сода против лишних волос
«Избавиться от нежелательных волос в течение недели можно, используя 2 ст. ложки кофейной гущи, смешанные с 1 ч. ложкой соды, которая усиливает свойства кофе в разрушении волосяных фолликулов».
Мнение косметолога
— Сочетание кофейной гущи и соды, скорее, окажет скрабирующее действие, но никак не повлияет на угнетение волосяных фолликулов, — поясняет врач.
Совет №4: детское масло как крем для бритья
«Детское косметическое масло прекрасно заменяет крем для бритья. Это дает более чистое бритье ног — и сама процедура проходит мягче. А еще и само лезвие дольше сохраняет свои режущие свойства».
Мнение косметолога
— Детское масло — хорошее смягчающее средство для кожи, однако у хорошего и эффективного средства для бритья должны быть в составе еще и противовоспалительные и регенерирующие компоненты, так как бритье всегда сопровождается микротравмой кожи, — говорит Анна Карпова. — Средство для бритья также должно хорошо смываться — поэтому детское масло скорее может подойти в качестве уходового средства после бритья, для снятия раздражения и смягчения кожи.
Совет №5: самодельный скраб для ног
«Лучший самодельный скраб для ног — смесь оливкового масла, меда и сахара в равных пропорциях. Ноги приобретают мягкость и отличный здоровый вид».
Мнение косметолога
— Да, это вполне эффективное сочетание, и оно очень популярно у женщин, — говорит Анна Карпова. — Мед питает и насыщает кожу необходимыми микроэлементами, оливковое масло питает и увлажняет, сахар — отшелушивает омертвевшие клетки. Кстати, сахар можно заменить и кофейной гущей. Главное — это возможность мягкого отшелушивания роговых клеток и облегчение доступа питательным и увлажняющим компонентам.