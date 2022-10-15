В соцсетях часто попадаются советы диванных экспертов в стиле «сам себе косметолог». Их с удовольствием пытаются применять в домашних условиях женщины, желающие как можно дольше оставаться красивыми и здоровыми, но не тратить на это много денег и времени.

На самом деле некоторые из женских домашних лайфхаков реально работают. Это не раз подтверждали и врачи. Например, «Доктор Питер» уже рассказывал об эффективных аптечных средствах для красоты.

На этот раз врач-косметолог оценила, насколько полезными будут вот эти 5 интернет-способов омолодиться и похорошеть.