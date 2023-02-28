Эксперт о движении «ЧВК Редан»: «Для подростков это попытка восстановить доверие к миру и себе»

О новом неформальном сообществе заговорили в минувшие выходные. В торговых центрах Москвы и Петербурга ОМОН устроил облавы на подростков из «ЧВК Редан», которые планировали массовые драки. Позже появились сообщения о задержаниях участников движения и в других городах России.
Новой псевдосубкультурой активно заинтересовались депутаты Госдумы и Роскомнадзор, есть даже предположения, что за «ЧВК Редан» стоят не подростки, а взрослые — и «недружественные» страны. Утверждается, что драки с участием «Редан» прошли также в Харькове, Днепре, Львове, Киеве.
Ситуацию с ЧВК «Редан» прокомментировали даже в Кремле.
- Важно пресекать противоправные действия, эта псевдосубкультура [ЧВК «Редан], которая идет со знаком «минус» и которая ничего хорошего не несёт нашей молодёжи, — заявил Дмитрий Песков.
«Редан» — что это
Участники «ЧВК» в основном подростки. Они вдохновляются японской мангой (комиксом) Hunter x Hunter про банду «Редан», носят длинные волосы и одежду с изображением паука и цифрой «4». Подростки называют себя неформалами и уверяют, что не имеют никакого отношения к военной кампании и не ставят своей целью насилие, а ЧВК называют себя просто «в шутку». Участники «Редана» утверждают, что первые драки, после которых к «движению» привлекли внимание, были результатом самообороны.
«Доктор Питер» поговорил с экспертом о современных подростках и возможных предпосылках появления нового молодежного движения.
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук
Противоречивые ориентиры
— Процесс социализации молодежи в последние десятилетия характеризуется противоречивостью ценностных ориентиров, причем часто имеющих противоположные полюса, — рассказала доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Светлана Молчанова. — Процесс социализации современной молодежи происходит в реальности, где наблюдается социальное расслоение общества с достаточно грубыми и деформированными формами его проявления. Подросткам из-за отсутствия социального контроля, внятных правил поведения в демонстрации социального успеха приходится самостоятельно оценивать происходящее, вырабатывать личное отношение, индивидуальные паттерны поведения.
Глубокий личный кризис доверия
Эксперт отмечает, что, по мнению молодежи, доступный к общению мир взрослых часто демонстрирует неэффективные модели поведения: терпение и адаптацию к умеренным возможностям личного успеха, рутине бытования и трудностям бытия.
— А вот паттерны поведения подростков, принадлежащих к определенным субкультурам, характеризуются новизной, азартом, активностью в предметном поле субкультуры, причастностью к группе и личным успехом в среде подобных, — говорит Светлана Молчанова. — Психологическими предпосылками выбора деструктивной субкультуры как формы социализации подростка является глубокий личный кризис доверия. Криминальные действия, в том числе агрессивные, могут быть попыткой восстановления соответствия доверия миру и себе одновременно.
Подростки выходят из сети
Отличительная черта современных подростков — их жизнь чрезвычайно оцифрована, считает эксперт.
— В сетях подростки ссорятся, мирятся, влюбляются и расстаются, там они формируют свои эстетические представления, получают «виртуальный опыт» и принимают решение о получении этого опыта в реальном мире, проживают множество жизней, — рассказывает Светлана Молчанова. — Складывается впечатление, что возникли группы подростков, которым не удалось доказать свою состоятельность — даже в сети. Возможно, это случилось в силу повышения уровня профессионализма выпускаемого успешными подростками контента. Последний бастион успеха остался не покоренным.
Повышение воинственности — почти норма
В такой ситуации может произойти возвращение к примитивным формам существования — физическому соревнованию в драке, оснащению грозной атрибутикой, языком, отмечает эксперт.
— К тому же период пандемии заставил всех закрыться в своих домах, и это подросткам порядком наскучило, — объясняет Светлана Молчанова. — К сожалению, повышение воинственности мы наблюдаем и в контексте патриотического воспитания. Однако браться за этих ребят патриотические клубы не спешат. Они слишком сложные и неуправляемые. За отсутствием лучшего их будет воспитывать ОМОН.
Добавим, ранее Павел Горюнов, директор центра «Контакт», который занимается проблемными подростками,