Эксперт о движении «ЧВК Редан»: «Для подростков это попытка восстановить доверие к миру и себе»

О новом неформальном сообществе заговорили в минувшие выходные. В торговых центрах Москвы и Петербурга ОМОН устроил облавы на подростков из «ЧВК Редан», которые планировали массовые драки. Позже появились сообщения о задержаниях участников движения и в других городах России.

Новой псевдосубкультурой активно заинтересовались депутаты Госдумы и Роскомнадзор, есть даже предположения, что за «ЧВК Редан» стоят не подростки, а взрослые — и «недружественные» страны. Утверждается, что драки с участием «Редан» прошли также в Харькове, Днепре, Львове, Киеве.

Ситуацию с ЧВК «Редан» прокомментировали даже в Кремле.

- Важно пресекать противоправные действия, эта псевдосубкультура [ЧВК «Редан], которая идет со знаком «минус» и которая ничего хорошего не несёт нашей молодёжи, — заявил Дмитрий Песков.

«Редан» — что это

Участники «ЧВК» в основном подростки. Они вдохновляются японской мангой (комиксом) Hunter x Hunter про банду «Редан», носят длинные волосы и одежду с изображением паука и цифрой «4». Подростки называют себя неформалами и уверяют, что не имеют никакого отношения к военной кампании и не ставят своей целью насилие, а ЧВК называют себя просто «в шутку». Участники «Редана» утверждают, что первые драки, после которых к «движению» привлекли внимание, были результатом самообороны.

«Доктор Питер» поговорил с экспертом о современных подростках и возможных предпосылках появления нового молодежного движения.