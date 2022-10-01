Смотреть на жизнь сквозь розовые очки, особенно в самые сложные периоды, считается чуть ли не лучшим качеством для здоровой психики. Якобы таким «позитивным» мышлением мы притягиваем хорошее и заставляем все плохое проходить мимо. А негативом, наоборот, притягиваем к себе беды и лишения.
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
- Сейчас очень модно позитивное мышление, — подтверждает психолог Галина Охотникова. — Но оно не подразумевает закрывать глаза на действительность, не видеть реальности. Позитив существует для того, чтобы планировать свое будущее, открывать ресурсы для жизни. Но многие думают, что позитив — это отгородиться от реальности.
И настрой про «все будет хорошо» — это вовсе не о том, что если не думать о проблеме, она решится. А про то, что мы сможем справиться с ситуацией, что нам хватит на это ресурсов.
- Вместо этого люди закрывают глаза, не берут на себя ответственность, ждут кого-то, кто придет и все решит, — предупреждает психолог Охотникова.
Рано или поздно такая позиция приведет к серьезному разочарованию, человек может пережить крах ожиданий и очень долго восстанавливаться после него. У кого-то на то, чтобы прийти в себя, уйдет несколько недель, а кому-то не повезет — ему потребуются годы.
- Есть одно очень хорошее упражнение, которое позволит привести мысли и ожидания в порядок, — порекомендовала «Доктору Питеру» Галина Охотникова. — Надо на бумаге прописать самый-самый плохой сценарий, как будет разворачиваться ситуация, потом проговорить, как вы лично будете справляться с этим негативным опытом, и что будет потом. Следующим прописываем самый позитивный исход. И тоже размышляем, как мы поступим в этом случае? А после берем немного от позитивного и от негативного сценария и формируем реальный. Это позволит нам сформировать будущие цели, чтобы справиться, и чтобы продолжать жить.
Эксперт уверяет, что мир не делится только на черное или белое, даже в самый пасмурный день есть полутона и другие цвета.
- На все надо смотреть с разных сторон, не полагаться на одного лидера мнений, — советует психолог. — Важно принимать разные точки зрения. Огромную роль играет не односторонний взгляд, а умение читать между строк.
И не менее важно выполнять свои привычные дела, а не бросать все в ожидании, когда станет лучше. Речь идет об уборке, готовке, работе. Ни в коем случае не стоит «замирать» от стресса.
- Даже во времена Великой Отечественной войны люди влюблялись, рожали детей, пекли хлеб, — говорит психолог. — Да и ежедневные бытовые дела никуда не делись.
Если же мы останемся в состоянии стресса, нам будет сложнее выбраться из него. Еще один ресурс для того, чтобы жить — планирование. Понятно, что уже невозможно планировать на несколько лет вперед, но мы можем расписать действия на неделю, на месяц.
- Жизнь продолжается, важно жить в любой ситуации, видеть разные сценарии, — рекомендует психолог Охотникова. — Также, как и решать проблемы по мере поступления, а не фантазировать о том, что может с нами произойти. Психика вообще хорошая фантазерка, может навыдумывать всего. По статистике, 90-99 процентов из этого не случается.
Что еще сделать, чтобы сохранить психику
Не «залипать» на новостях, лучше выделить определенное время на их просмотр, если отказаться от чтения онлайн-изданий никак не получается. Например, ограничить просмотр с 10.00 до 10.10, с 17.00 до 17.10 и с 19.00 до 19.10. Этого будет достаточно, чтобы быть в курсе событий и не нанести урон своей психике.
Переключаться на музыку, театр, музеи. В сложное время это не «преступление», а жизненная необходимость. Музыка помогает человеку выжить, наполняет нас ресурсом. А чем мы сильнее, тем проще нам самим и тем выше наши возможности помочь другим.
Поддерживать других: слушать, обнимать, принимать. Но не вытеснять эмоции, не предлагать «просто успокоиться», а принимать их.