Эксперт уверяет, что мир не делится только на черное или белое, даже в самый пасмурный день есть полутона и другие цвета.

- На все надо смотреть с разных сторон, не полагаться на одного лидера мнений, — советует психолог. — Важно принимать разные точки зрения. Огромную роль играет не односторонний взгляд, а умение читать между строк.

И не менее важно выполнять свои привычные дела, а не бросать все в ожидании, когда станет лучше. Речь идет об уборке, готовке, работе. Ни в коем случае не стоит «замирать» от стресса.

- Даже во времена Великой Отечественной войны люди влюблялись, рожали детей, пекли хлеб, — говорит психолог. — Да и ежедневные бытовые дела никуда не делись.

Если же мы останемся в состоянии стресса, нам будет сложнее выбраться из него. Еще один ресурс для того, чтобы жить — планирование. Понятно, что уже невозможно планировать на несколько лет вперед, но мы можем расписать действия на неделю, на месяц.