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Эффект Пратфолла: сделайте так, чтобы стать привлекательнее для окружающих

Наверное, мало кто любит людей, рядом с которыми чувствуешь себя неуверенно или слишком далеким от идеала. Часто такое состояние возникает рядом с теми, кто сам привык демонстрировать только свои сильные стороны.

11 июня 20243
Эффект Пратфолла: сделайте так, чтобы стать привлекательнее для окружающих
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iStockphoto

Как говорят психологи, сделать человека более привлекательным и симпатичным в глазах окружающих может так называемый эффект несовершенства, или эффект Пратфолла. Суть его в том, что люди нравятся больше, когда не пытаются выглядеть идеальными — когда они могут допустить оплошность, небольшую ошибку.

Это не какой-то новомодный прием, а способ, проверенный десятилетиями. Этот эффект впервые описал еще в 1966 году американский социальный психолог, доктор философии в области психологии Стэнфордского университета Эллиот Аронсон.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

«В эксперименте Аронсона участники слушали записи интервью с человеком, который был очень компетентным. В одной версии интервью компетентный человек случайно проливает кофе на себя (несовершенство). Участники оценивали этого человека более положительно, чем того, кто не совершал ошибок и оплошностей», — рассказал в своем телеграм-канале клинический психолог Денис Долгов.

Никто не идеален

Как поясняет Денис Долгов, показывая свои слабости и признавая ошибки, вы вызываете больше доверия. Наоборот, люди, склонные демонстрировать только свои сильные стороны, могут казаться недоступными и слишком идеальными, что мешает устанавливать более близкие отношения.

Кроме того, признание своих несовершенств может уменьшать внутреннее напряжение и стресс, связанный с необходимостью всегда быть идеальным. Значит, и при общении вы будете чувствовать себя более спокойно, что поможет наладить контакт с собеседником.

«Когда вы делитесь своими несовершенствами, окружающие могут чувствовать себя менее одинокими в своих собственных слабостях. Это может способствовать созданию атмосферы взаимной поддержки и понимания в отношениях. Несовершенства делают вас более человечным и реальным. Это может повысить вашу привлекательность в глазах других людей, так как они видят вас как настоящего человека, а не идеализированный образ», — уточняет психолог.

Поэтому не стоит сильно расстраиваться из-за какой-то своей оплошности. Она может не помешать, а, наоборот, сработать вам на пользу.

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Восемь привычек людей, которых все любят

Замечали, что есть люди, которые привлекают к себе внимание и почти всем нравятся? Их часто называют душой компании, приписывают им природное обаяние и считают, что они с рождения обладают харизмой.

Ранее психолог Валерий Гут называл привычки таких всеобщих любимчиков, которым, кстати, можно научиться. Итак, такие люди обычно:

  1. Транслируют любовь к себе и окружающим. Любовь к себе запускает внутренний генератор красоты, а любовь к окружающим усиливает полноту жизни.

  2. Реализовывают себя. Лень оголяет худшие качества человека, поэтому они всегда чем-то заняты и не ограничивают свой круг деятельности только работой.

  3. Не зацикливаются на своих и чужих недостатках. Они знают о них, замечают и поэтому в своем поведении, планировании жизни учитывают их, а не пускаются в самоуничижение.

  4. Контролируют свои эмоции. Они отделяют эмоции от мыслей и не позволяют первым управлять своим состоянием. Они справляются со стрессом конструктивно, проявляют гибкость и не позволяют трудностям сломать их.

  5. Шутят и смеются. Юмор — это умение рассматривать жизненные ситуации под нестандартным углом, это проявление спонтанности, постоянной внутренней изобретательности, новизны восприятия.

  6. Ведут себя естественно, легко и непринужденно. Если надо что-то сделать, они сделают это без лишних барьеров, внутренних узлов и закрученных спиралей.

  7. Уделяют особое внимание общению. Их коммуникации чисты, и этим они привлекают окружающих. Они соблюдают определенные правила при общении с другими людьми — к примеру, не перебивают, не критикуют и говорят комплименты.

  8. Вариативны в своем восприятии. Они не делят людей на хороших и плохих. Они смотрят на человека и обстоятельства с разных сторон и относятся ко всему спокойно.

Автор текста:Анастасия Романова
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