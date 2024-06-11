Эффект Пратфолла: сделайте так, чтобы стать привлекательнее для окружающих

Как говорят психологи, сделать человека более привлекательным и симпатичным в глазах окружающих может так называемый эффект несовершенства, или эффект Пратфолла. Суть его в том, что люди нравятся больше, когда не пытаются выглядеть идеальными — когда они могут допустить оплошность, небольшую ошибку.
Это не какой-то новомодный прием, а способ, проверенный десятилетиями. Этот эффект впервые описал еще в 1966 году американский социальный психолог, доктор философии в области психологии Стэнфордского университета Эллиот Аронсон.
«В эксперименте Аронсона участники слушали записи интервью с человеком, который был очень компетентным. В одной версии интервью компетентный человек случайно проливает кофе на себя (несовершенство). Участники оценивали этого человека более положительно, чем того, кто не совершал ошибок и оплошностей», —
Никто не идеален
Как поясняет Денис Долгов, показывая свои слабости и признавая ошибки, вы вызываете больше доверия. Наоборот, люди, склонные демонстрировать только свои сильные стороны, могут казаться недоступными и слишком идеальными, что мешает устанавливать более близкие отношения.
Кроме того, признание своих несовершенств может уменьшать внутреннее напряжение и стресс, связанный с необходимостью всегда быть идеальным. Значит, и при общении вы будете чувствовать себя более спокойно, что поможет наладить контакт с собеседником.
«Когда вы делитесь своими несовершенствами, окружающие могут чувствовать себя менее одинокими в своих собственных слабостях. Это может способствовать созданию атмосферы взаимной поддержки и понимания в отношениях. Несовершенства делают вас более человечным и реальным. Это может повысить вашу привлекательность в глазах других людей, так как они видят вас как настоящего человека, а не идеализированный образ», — уточняет психолог.
Поэтому не стоит сильно расстраиваться из-за какой-то своей оплошности. Она может не помешать, а, наоборот, сработать вам на пользу.
Восемь привычек людей, которых все любят
Замечали, что есть люди, которые привлекают к себе внимание и почти всем нравятся? Их часто называют душой компании, приписывают им природное обаяние и считают, что они с рождения обладают харизмой.
Ранее психолог Валерий Гут называл привычки таких всеобщих любимчиков, которым, кстати, можно научиться. Итак, такие люди обычно:
Транслируют любовь к себе и окружающим. Любовь к себе запускает внутренний генератор красоты, а любовь к окружающим усиливает полноту жизни.
Реализовывают себя. Лень оголяет худшие качества человека, поэтому они всегда чем-то заняты и не ограничивают свой круг деятельности только работой.
Не зацикливаются на своих и чужих недостатках. Они знают о них, замечают и поэтому в своем поведении, планировании жизни учитывают их, а не пускаются в самоуничижение.
Контролируют свои эмоции. Они отделяют эмоции от мыслей и не позволяют первым управлять своим состоянием. Они справляются со стрессом конструктивно, проявляют гибкость и не позволяют трудностям сломать их.
Шутят и смеются. Юмор — это умение рассматривать жизненные ситуации под нестандартным углом, это проявление спонтанности, постоянной внутренней изобретательности, новизны восприятия.
Ведут себя естественно, легко и непринужденно. Если надо что-то сделать, они сделают это без лишних барьеров, внутренних узлов и закрученных спиралей.
Уделяют особое внимание общению. Их коммуникации чисты, и этим они привлекают окружающих. Они соблюдают определенные правила при общении с другими людьми — к примеру, не перебивают, не критикуют и говорят комплименты.
Вариативны в своем восприятии. Они не делят людей на хороших и плохих. Они смотрят на человека и обстоятельства с разных сторон и относятся ко всему спокойно.