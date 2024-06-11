Эффект Пратфолла: сделайте так, чтобы стать привлекательнее для окружающих

Транслируют любовь к себе и окружающим. Любовь к себе запускает внутренний генератор красоты, а любовь к окружающим усиливает полноту жизни.

Реализовывают себя. Лень оголяет худшие качества человека, поэтому они всегда чем-то заняты и не ограничивают свой круг деятельности только работой.

Не зацикливаются на своих и чужих недостатках. Они знают о них, замечают и поэтому в своем поведении, планировании жизни учитывают их, а не пускаются в самоуничижение.

Контролируют свои эмоции. Они отделяют эмоции от мыслей и не позволяют первым управлять своим состоянием. Они справляются со стрессом конструктивно, проявляют гибкость и не позволяют трудностям сломать их.

Шутят и смеются. Юмор — это умение рассматривать жизненные ситуации под нестандартным углом, это проявление спонтанности, постоянной внутренней изобретательности, новизны восприятия.

Ведут себя естественно, легко и непринужденно. Если надо что-то сделать, они сделают это без лишних барьеров, внутренних узлов и закрученных спиралей.

Уделяют особое внимание общению. Их коммуникации чисты, и этим они привлекают окружающих. Они соблюдают определенные правила при общении с другими людьми — к примеру, не перебивают, не критикуют и говорят комплименты.