Диетологи назвали 13 самых вредных продуктов для завтрака. А что вы едите по утрам?

Исследования показывают, что вкусный и сбалансированный завтрак способен принести немалую пользу для здоровья, включая контроль за весом, улучшение когнитивных функций и в целом качества жизни. Поэтому, когда дело доходит до завтрака, важно выбирать продукты, которые будут питать ваш организм и обеспечат энергией, необходимой для предстоящего дня.
Диетологи
1. Бекон
Свиной бекон богат насыщенными жирами и натрием, которые могут привести к болезням сердца и гипертонии.
2. Овсянка быстрого приготовления
В отличие от обычной овсянки, которую надо варить, в хлопьях быстрого приготовления может быть много добавленного сахара — около 12 граммов на порцию. Такой завтрак способен быстро повысить уровень глюкозы в крови и вызвать дефицит энергии.
3. Хлопья с низким содержанием клетчатки
Даже если на упаковке с хлопьями указано, что они обогащены витаминами, часто сухие завтраки содержат мало клетчатки и много сахара, поэтому считаются нездоровыми продуктами для завтрака. К тому же, по словам диетологов, такие хлопья очень быстро перевариваются, вызывая резкий скачок и последующее падение уровня сахара в крови. Значит, к 10 часам утра вы можете почувствовать, что вместо работы готовы снова немного вздремнуть.
4. Выпечка
В круассанах и подобной выпечке обычно много масла, сахара и жиров, но мало питательной ценности — это приводит к перегрузке калориями. К тому же рафинированные углеводы способствуют быстрому повышению уровня сахара в крови.
5. Батончики с мюсли
В батончиках с гранолой часто содержится слишком много сахара, но недостаточно белка. Поэтому насытиться ими надолго очень сложно.
6. Булочки с корицей
Булочки с корицей, часто политые сахарной глазурью, диетологи называют одним из худших блюд для завтрака. В них много сахара, жиров и рафинированной муки. Такой завтрак может вызвать резкий скачок энергии, но за ним быстро последует резкое падение, и уже в середине утра вы почувствуете себя вялыми и уставшими.
7. Сосиски
Мясные полуфабрикаты, включая сосиски для завтрака, богаты насыщенными жирами и солью. Такой состав может повышать риск хронических заболеваний, в том числе болезни сердца и сосудов, рак, слабоумие.
8. Сладкий йогурт
Вместо того чтобы покупать на завтрак йогурты с сахаром и фруктами, выбирайте греческий йогурт без добавок, богатый белком и клетчаткой.
9. Картофельные оладьи
По словам диетологов, жареной пищей можно наслаждаться в умеренных количествах, но точно не каждый день на завтрак. К тому же в этом блюде теряется большая часть пользы картофеля, так как вы срезаете с корнеплода кожуру. Если утром очень хочется картошечки, специалисты советуют вместо оладий приготовить запеченный картофель.
10. Французские тосты с сиропом
Это белый хлеб, вымоченный в яйцах и молоке, а затем обжаренный в сливочном масле. Нередко такие тосты подают с сиропом. Сочетание рафинированных углеводов и сахара не принесет большой питательной пользы и вызовет резкое повышение уровня сахара в крови. Таким блюдом можно наслаждаться лишь время от времени.
11. Блины
По словам диетологов, в блинчиках мало белка и клетчатки, необходимых для поддержания сил в течение дня. Кроме того, это блюдо с высоким содержанием рафинированных углеводов. Если же их поливать вдобавок маслом или кленовым сиропом, блины становятся весьма нездоровым вариантом для начала дня.
12. Сок
Большинство магазинных соков содержат много сахара, но в них нет клетчатки, которая есть в цельных фруктах. Например, в стакане апельсинового сока может быть столько же сахара, сколько в нескольких апельсинах, за вычетом полезной клетчатки, то есть напиток получается менее сытным, но повышает уровень сахара в крови.
13. Печенье
Печенье почти лишено питательных веществ, необходимых для здорового завтрака, включая клетчатку. В их состав также часто входят трансжиры, вредные для сердца.