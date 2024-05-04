Диетологи назвали 13 самых вредных продуктов для завтрака. А что вы едите по утрам?

Даже если на упаковке с хлопьями указано, что они обогащены витаминами, часто сухие завтраки содержат мало клетчатки и много сахара, поэтому считаются нездоровыми продуктами для завтрака. К тому же, по словам диетологов, такие хлопья очень быстро перевариваются, вызывая резкий скачок и последующее падение уровня сахара в крови. Значит, к 10 часам утра вы можете почувствовать, что вместо работы готовы снова немного вздремнуть.