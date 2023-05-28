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Диетолог Круглова объяснила, сколько черешни в день можно съесть без вреда для здоровья

Даже если очень любите есть черешню, постарайтесь не есть зараз ягоду в слишком больших количествах. Иначе потом будете мучиться от расстройства пищеварения и болей в животе.

28 мая 2023
черешня польза и вред для организма
Источник:
iStockphoto

Сезон черешни в самом разгаре, а потому соблазн съесть сразу килограмм-другой зараз велик. Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, чем хороша эта ягодка и почему ее нельзя долго хранить в холодильнике.

Состав черешни на 100 г продукта:

  • калорийность — 52 ккал;

  • белки — 1.1 г;

  • жиры — 0,4 г;

  • углеводы — 10,6 г;

  • пищевые волокна — 1,1 г;

  • вода — 86 г.

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По словам специалиста, в черешне много аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, калия и клетчатки. Из-за того что по доступным ценам ее можно купить лишь небольшой период в году, многие склонны переедать ягоду. Однако врач предупреждает: в среднем норма потребления черешни для взрослого здорового человека — 200-300 граммов.

Как поясняет Круглова, слишком большие порции черешни могут спровоцировать набор веса. Ведь толстеет человек не из-за определенных продуктов, а из-за профицита калорий. Кроме того, переедание ягоды может вызвать проблемы со стулом, дискомфорт в области пищеварения, болезненное вздутие живота. Если вы все-таки переборщили с черешней, попробуйте выпить спазмолитик — это улучшит ваше состояние.

Полезные свойства черешни:

  • сок помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови;

  • обладает мочегонным действием и полезна для почек;

  • стимулирует пищеварение;

  • укрепляет стенки капилляров;

  • помогает снизить вес;

  • предупреждает образование тромбов и бляшек.

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Кроме того, диетолог в беседе с радиостанцией Sputnik дала советы о том, как правильно хранить черешню. Ягоду лучше положить в холодильник, в отдел для фруктов. Однако сама по себе черешня  — не продукт длительного хранения. Лучше не держать ее на полке больше пары дней.

Как понять, что ягода уже начала портится? Если плоды стали коричневыми, потеряли упругость и стали мягче — значит, есть их уже не стоит. Отравления такие ягоды не вызовут, но их вкус будет не самым приятным, да и витаминов в подпорченных плодах меньше.

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Кстати

Еще одна ягода, которую можно найти на прилавках магазинов в конце весны и начале лета — клубника. В ней много антиоксидантов, которые защищают клетки от старения, предотвращают болезни сердца. А еще клубника богата йодом, клетчаткой, различными витаминами и микроэлементами — в восьми ягодах больше витамина С, чем в одном апельсине. Впрочем, несмотря на все полезные свойства, есть ее можно не всем. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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