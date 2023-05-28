Диетолог Круглова объяснила, сколько черешни в день можно съесть без вреда для здоровья

Еще одна ягода, которую можно найти на прилавках магазинов в конце весны и начале лета — клубника. В ней много антиоксидантов, которые защищают клетки от старения, предотвращают болезни сердца. А еще клубника богата йодом, клетчаткой, различными витаминами и микроэлементами — в восьми ягодах больше витамина С, чем в одном апельсине. Впрочем, несмотря на все полезные свойства, есть ее можно не всем. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.