«Дети до 6-го класса пишут „йожик“ и „йупки“»: психолог Ясюкова объяснила, почему мы глупеем

Пожилые люди с легкой завистью наблюдают, как современные дети легко управляются с гаджетами, считается, что это умение свидетельствует о высоких интеллектуальных способностях подрастающего поколения. Вообще, кажется, что современные люди обладают большим объемом знаний, лучше умеют их применять на практике. Но, по мнению экспертов, это только видимость.
В беседе с изданием «Бизнес Online» Людмила Ясюкова
«Доктор Питер» выбрал самые яркие и важные цитаты из интервью.
кандидат психологических наук, доцент, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института практической психологии «Иматон».
«Люди не в состоянии даже понять, когда им объясняют»
«Те, кому сейчас около 45–50 лет и старше, еще попали на более приличную систему обучения и передачи знаний. В результате многие научились мыслить. Но дальше — чем моложе поколение, тем ситуация становится все хуже и хуже».
Увеличился процент людей, которые не в состоянии оценить ситуацию, спрогнозировать, что делать дальше и даже понять, когда им кто-то что-то объясняет. С логическим и понятийным мышлением у них плохо».
«Умных людей крайне мало»
«В стране можно наблюдать резкую поляризацию населения. С одной стороны, больше стало не очень умных людей, с другой — умные стали очень умными. Разрыв между этими двумя полюсами увеличился.
Правда, очень умных крайне мало. Их появление прежде всего связано с заботой родителей. Некоторые родители понимают, что учебные программы в школах никакие, поэтому дополнительно занимаются образованием своих детей.
Дети учатся в лицеях и гимназиях, где программы усиленные, поэтому акцент есть не только на получении знаний, но и на интеллектуальном развитии.
Благодаря всему этому разрыв между умными и не очень увеличивается. Много стало тупых, но появились и очень интеллектуально сильные люди, которых раньше было крайне мало».
Науку в школе сейчас преподают не в контексте самой науки, а в виде информационной окрошки.
«Начальная школа всегда была достаточно убогой»
«В современном мире в „началке“ детей не учат думать выделять суть, видеть причинно-следственные связи. В результате школьники не могут учиться дальше — биологию и географию просто забывают после пересказа, а физику и вовсе не могут понять.
Одна из главных проблем начальной школы — она не учит читать. Если родители не озаботились этим до того, как он пошел в первый класс, то там его точно этому не научат.
Есть статистика: только 30% учащихся 11-х классов обладают полноценным навыком чтения. Остальные читать не умеют. Они не читают именно потому, что не понимают, что читают. Дети могут прочесть отдельные предложения, фразы, простые тексты, но литературу читать не могут».
Пишется не как слышится
«Дети со средней группы детского сада стали заниматься фонетическим разбором и анализом. „…“
При фонетическом методе мы анализируем и пишем так, как говорим. В результате дети пишут «сабака» или «акиан», потому что мы так говорим. Во втором классе они в тетради пишут звуковую запись «йожык» вместо «ёжик», потому что мы так говорим. Эскимо у них начинается с И, вторник начинается с Ф и так далее. Дети делают массу таких письменных упражнений на звуковую запись слов.
После этого понятно, что вся неграмотность идет от этого фонетического метода, потому что мы говорим и слышим одно, а писать надо другое. «…»
Чем больше дети занимаются фонетикой (а сейчас еще обязательно начинают с 2–3 лет заниматься с логопедом, чтобы правильно произносить звуки), тем сильнее будет слуховая доминанта. То есть главное для ребенка становится произношение, и как он произносит, так потом и пишет. Даже позже, когда дети правила изучают, им в голову не приходит проверить привычно звучащее слово. Мало того, они продолжают писать эти «йожыки», «йупки», и прочие несуразицы по 6-й класс».
Безобразие под названием «Окружающий мир»
Раньше в школах было природоведение, где закладывались основы естественно-научного мышления, умения видеть причинно-следственные связи. Детям объясняли, как все устроено на Земле, благодаря этому у ребенка закладывались основы логического понятийного мышления, которое в биологии, химии, физике, истории потом закреплялось и развивалось.
Сейчас у детей безобразие под названием «Окружающий мир», в которой внутренней логики нет никакой. Сейчас даже биологии нормальной нет, продолжается та же «окрошка» из информации и в старших классах».
Зубрят только то, что надо
«ОГЭ и ЕГЭ сдаются в виде двух-трех предметов, остальное вообще школьниками не читается и не учится.
Дети зубрят только то, что надо, а потом не могут решать задачки в вузах. Там стонут, ведь у студентов нет базы, как их чему-то можно обучить? ЕГЭ надо убирать. Если уберем, надо вводить экзамены по всем предметам. Но, прежде чем это делать, нужно менять программы обучения, чтобы дети эти предметы знали».
Учитель не виноват
«Педагогика — очень конкретная наука. Она должна обучать тех детей, которые приходят в школу. Сейчас ее программы не обучают никого.
Есть мнение, что все зависит от учителя. Не соглашусь с этим. Если программа поганая, какого угодно учителя поставьте, он по ней хорошо преподавать не сможет, никого выучить не сможет. Сейчас учителя из школы бегут».