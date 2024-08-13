«Дети до 6-го класса пишут „йожик“ и „йупки“»: психолог Ясюкова объяснила, почему мы глупеем

Чем больше дети занимаются фонетикой (а сейчас еще обязательно начинают с 2–3 лет заниматься с логопедом, чтобы правильно произносить звуки), тем сильнее будет слуховая доминанта. То есть главное для ребенка становится произношение, и как он произносит, так потом и пишет. Даже позже, когда дети правила изучают, им в голову не приходит проверить привычно звучащее слово. Мало того, они продолжают писать эти «йожыки», «йупки», и прочие несуразицы по 6-й класс».