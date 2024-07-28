Инструкция для родителей: что важно знать об особенностях развития детей до года

В первый год жизни ребенок активно познает окружающий мир, одновременно накапливая двигательный опыт. Каждый младенец развивается по индивидуальному двигательному алгоритму, которому он будет следовать всю оставшуюся жизнь при изучении новых функций: во время игр, в спорте, при освоении музыкальных инструментов, а в будущем — при вождении автомобиля и на работе.
Поэтому важно, чтобы малыш использовал свои моторные навыки в полном объеме. Как помочь ему в развитии и сохранить здоровье, «Доктору Питеру» рассказала Ольга Олина — врач-педиатр, неонатолог высшей категории клиники «АБИА».
Эмоции и развитие
На первом году жизни появляются и усложняются эмоции, которые имеют очень большое значение для общего развития ребенка. Радуясь, маленький ребенок много двигается. Положительные эмоции являются одним из условий развития речи. И, наоборот, частый крик, плач ребенка или снижение двигательной активности отрицательно влияют на физическое развитие малыша и состояние его нервной системы.
На первом году жизни происходит быстрое физическое развитие ребенка. Вес малыша к 5 месяцам удваивается, а к году утраивается. За первый год жизни рост увеличивается на 25 см. Именно поэтому важен своевременный профилактический осмотр малыша врачом.
Перед походом к врачу
Готовясь к приему врача, маме лучше записать все возникающие у нее вопросы, потому что, во-первых, не бывает не важных вопросов и, во-вторых, мама может растеряться на приеме и забыть, о чем хотела узнать.
Врач-неонатолог и затем педиатр осуществляют наблюдение за детьми в течение первого года жизни, в том числе за детьми, родившимися раньше доношенного срока (не менее 37 недель гестации) и в связи с этим имеющими индивидуальные особенности в развитии.
Что делает врач на приеме
При первой встрече с малышом врач-неонатолог или врач-педиатр:
Оценивает психоэмоциональное, моторное и физическое развитие ребенка.
Формирует индивидуальный план наблюдения за развитием, в том числе после стационарного лечения, — назначает анализы, исследования, осмотры специалистов, массаж, лечебную гимнастику, водную гимнастику и т.д.
Формирует рекомендации для малыша по вопросам режима дня, питания, введения докорма и прикорма, профилактических прививок, в том числе плана обследования ребенка перед началом вакцинации;
Формирует рекомендации для мамы по вопросам режима дня, питания, становления лактации.
Осуществляет обследование и лечение пациентов, не требующих стационарного лечения.
Когда на осмотр
Профилактические осмотры детей и обследования проводятся согласно Приказу МЗ РФ от 10 августа 2017 года № 514н о порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (с изменениями на 19 ноября 2020 года). Перечень исследований при поведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних:
Новорожденного осматривает педиатр, проводит неонатальный скрининг на врожденные заболевания (в случае отсутствия сведений о его проведении), аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении).
В месяц ребенка посмотрят педиатр, невролог, хирург, офтальмолог, стоматолог.
Ребенку проведут исследования: УЗИ брюшной полости и почек, УЗИ тазобедренных суставов, эхоКГ, нейросонографию.
В 2 месяца ребенка осмотрит врач-педиатр, а также ему показаны общий анализ крови и общий анализ мочи.
В 3 месяца ребенка осмотрят врач-педиатр и ортопед-травматолог.
Далее ежемесячно ребенка осматривает врач-педиатр до года.
А в 12 месяцев комплексное обследование проводится детскими врачами: педиатр, невролог, хирург, ЛОР, ортопед-травматолог, офтальмолог. Также сдаются общий анализ крови и общий анализ мочи, делается ЭКГ.
Собираем аптечку
В послеродовый период по согласованию с неонатологом (педиатром) мама принимает витаминно-минеральные комплексы — ежедневно, весь период кормления грудью. Чтобы меньше переживать по поводу здоровья малыша в первые месяцы, соберите домашнюю аптечку:
термометр электронный;
жаропонижающие — парацетамол, свечи (1 свеча — 50 мг);
свечи с глицерином (1 свеча — 0,75 г);
газоотводная трубочка с ограничителем;
бриллиантовый зеленый 1%;
перекись водорода 3%.
Чтобы родители меньше переживали, проводится плановый осмотр неонатолога (педиатра) после выписки из роддома с формированием комплекса обследования малыша и вакцинопрофилактики.