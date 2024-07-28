Инструкция для родителей: что важно знать об особенностях развития детей до года

В первый год жизни ребенок активно познает окружающий мир, одновременно накапливая двигательный опыт. Каждый младенец развивается по индивидуальному двигательному алгоритму, которому он будет следовать всю оставшуюся жизнь при изучении новых функций: во время игр, в спорте, при освоении музыкальных инструментов, а в будущем — при вождении автомобиля и на работе.