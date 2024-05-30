Врач Михайлова назвала 5 заблуждений родителей о прогулках с детьми

Хорошо, когда любая прогулка с ребенком сопровождается физической активностью. Во время игр у детей тренируются мышцы, оттачивается координация движений и быстрота реакции, развиваются сила, выносливость, творческое мышление, социализация. И не важно, играет малыш в догонялки, прыгает, катается с горки, раскачивается на качелях или играет в песочнице. Важно лишь помнить: чем младше ребенок, тем больше он требует присмотра на игровой площадке.