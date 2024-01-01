Дерматолог назвала компоненты в шампуне, геле и мыле, которые навредят здоровью волос и кожи

В состав средств для мытья также входят консерванты, за счет которых продукт может храниться длительное время без ухудшения его свойств. Самые основные — парабены и бензоат натрия. Чем дольше хранятся шампунь, гель или мыло, тем больше процент консервантов. Поэтому важно смотреть на сроки хранения, выбирая максимально короткие. В них концентрация консервантов ниже, а значит, меньше риски аллергических реакций и сильной сухости волос — именно в этом самые основные к ним претензии.