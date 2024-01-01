Дерматолог назвала компоненты в шампуне, геле и мыле, которые навредят здоровью волос и кожи

Средствами гигиены мы пользуемся постоянно: моем руки с мылом, принимаем душ с гелем для ванны, очищаем волосы шампунями. И считаем, что эти продукты должны быть как минимум безопасными. Да, они помогают очистить кожу и волосы от загрязнений, но порой слишком дорогой ценой.
Ряд компонентов в средствах для гигиены может быть опасным для нашего здоровья, особенно если контактировать с ними постоянно. Какие именно? Поможет разобраться в этом Елена Быстрицкая, дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук.
Дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук
На что смотреть в составе
Состав шампуня, гелей и мыла сегодня сильно отличается от того, каким он был еще несколько десятков лет назад. Появляются все новые ингредиенты, улучшающие состояние волос и кожи, но основа остается незыблемой, так как основной ингредиент — это обычная вода (до 80%).
Для того чтобы средства пенились и мыли, необходимы ПАВ (поверхностно-активные вещества), они же сульфаты, удаляющие жировые соединения и загрязнения. Сульфаты бывают разными, есть относительно безопасные и более вредные.
К тем, что вызывают опасения экспертов, относятся лаурил сульфат аммония (ALS) или натрия (SLS), лаурет сульфат (ALES, SLES).
Чем плохи сульфаты
При использовании они приподнимают чешуйки волоса и кожи, разрушают белок кератин, что истончает волосы, делает кожу уязвимой перед внешней агрессией.
«Другими словами, формируется порочный круг: сульфаты хорошо очищают кожу и волосы, но травмируют кератин, из-за этого волос становится пористым и быстро засоряется новыми загрязнениями. Из-за этого надо мыть голову очень часто, лучше каждый день, что приводит к еще большей травме волоса», — признает врач.
Часто эту проблему в недорогих шампунях и мылах решают за счет добавления пантенола в состав или рекомендацией покупать к данному шампуню кондиционер для волос с пантенолом.
«Если у вас ослабленные или тонкие волосы, чувствительная кожа, лучше покупать средства без лаурил сульфата. Обычно производители это крупно указывают на этикетке. Но, поскольку остальные ПАВ дают меньше пены, они могут вызвать чувство „недомытости“ волос, но волосы берегут и не повреждают. И еще ПАВ очень редко бывают аллергенами», — объясняет медик.
Осторожнее с консервантами
В состав средств для мытья также входят консерванты, за счет которых продукт может храниться длительное время без ухудшения его свойств. Самые основные — парабены и бензоат натрия. Чем дольше хранятся шампунь, гель или мыло, тем больше процент консервантов. Поэтому важно смотреть на сроки хранения, выбирая максимально короткие. В них концентрация консервантов ниже, а значит, меньше риски аллергических реакций и сильной сухости волос — именно в этом самые основные к ним претензии.
Важен рН
Наиболее активный компонент множества средств для мытья волос и тела — цитрат натрия (sodium citrate). Его добавляют для того, чтобы достичь определенного рН продукта, или, по другому, кислотно-щелочного баланса состава. К нейтральному относят уровень рН 7, поэтому те составы, где цифры выше, обладают щелочными свойствами, все что ниже — кислотными.
Составы со щелочным рН наиболее агрессивны, поэтому стоит выбирать кислотные средства: они деликатнее очищают тело и реже бывают аллергенными.
Дополнительные компоненты
Загустители в форме поваренной соли или воска необходимы, чтобы уплотнить текстуру продукта, уменьшить его расход и сделать более однородным. Они неаллергенны и нейтральны.
Ухаживающие компоненты могут быть натуральными и искусственными — это провитамины и витамины, масла, кератин, протеины. Они полезны для волос и кожи, поэтому, чем их будет больше, тем лучше.
Натуральные или синтетические компоненты ароматических композиций чаще всего провоцируют аллергию вне зависимости от того, какие они по происхождению. В идеале их должно практически не быть в составе.
Силиконы придают волосам блеск и гладкость, но эффект от них временный. Но сами вещества прочно фиксируются в волосах, и вместо идеальных локонов можно получить быстро пачкающиеся и неопрятные волосы.