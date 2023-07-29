Дело не в вас: психолог Хлебнова назвала 4 причины абьюза на работе

Абьюз на рабочем месте –– проблема, о которой мало говорят, но с которой часто сталкиваются сотрудники. Как говорит психолог Вита Хлебнова, опасность такого эмоционального насилия в том, что оно часто проявляется очень завуалированно и часто воспринимается как должное. В результате сотрудники могут даже не осознавать, что происходит что-то ненормальное и может быть как-то иначе.