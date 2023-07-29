Дело не в вас: психолог Хлебнова назвала 4 причины абьюза на работе

Абьюз на рабочем месте –– проблема, о которой мало говорят, но с которой часто сталкиваются сотрудники. Как говорит психолог Вита Хлебнова, опасность такого эмоционального насилия в том, что оно часто проявляется очень завуалированно и часто воспринимается как должное. В результате сотрудники могут даже не осознавать, что происходит что-то ненормальное и может быть как-то иначе.
Как распознать абьюз на работе
Психолог, куратор образовательных курсов для психологов онлайн-школы «Психодемия», член Ассоциации ориентированных на решение психотерапевтов и практиков, карьерный консультант, ведущая групп поддержки для психологов
«Абьюз может проявляться по-разному: в виде манипуляций со стороны начальства или поощрения переработок, в виде угроз увольнением или звонков с работы в нерабочее время», — говорит Вита Хлебнова.
Согласно исследованию социального медиапроекта «Это не норм. Абьюз на работе», чаще всего сотрудники сталкиваются с:
переработками без дополнительной оплаты (69% опрошенных);
несовпадением условий работы или задач с заявленными при трудоустройстве (58%);
общением в пассивно-агрессивной манере (55%);
моральным давлением со стороны руководителя (49%).
По мнению Виты Хлебновой, в первую очередь причины абьюза закладываются на уровне организации. Специалист назвала 4 признака, которые этому способствуют.
1. Конкуренция между сотрудниками
Конкуренция часто поощряется системами служебной аттестации и рейтинга, которые порождают эгоизм и зависть.
2. Плохое управление
Если в компании отсутствуют моральные стандарты, не поддерживается открытое уважительное общение, это может способствовать распространению абьюза. Например, если вы боитесь поделиться своими мыслями с коллегами или руководством, потому что вам могут нагрубить или отказаться вас слушать, –– это верный признак абьюза.
3. Жестокие сотрудники
Бывает и так, что в коллективе оказываются жестокие люди, которые считают грубое общение и издевательства над другими нормой. Руководство, в свою очередь, может игнорировать такое поведение, потому что этот сотрудник — крутой специалист.
По словам психолога, клиенты часто говорят, что некоторые абьюзеры у них работе чувствуют себя достаточно свободно с позволения начальства. Такая ситуация также показывает проблемы в управлении: руководство не должно игнорировать токсичное поведение сотрудников, а при приеме на работу должно обращать внимание на навыки коммуникации.
4. Нереалистичные ожидания производительности
Многие компании стараются делать больше с меньшими затратами за счет ресурсов сотрудников. Это создает сильное давление на всех участников процесса. Повышенная требовательность и состояние стресса, в котором постоянно находятся работники таких компаний, приводит к возникновению агрессии.
Что делать
Когда же стоит бороться с абьюзом на работе, а когда –– лучше не тратить силы? По мнению психолога, всегда стоит опираться на то, насколько вы чувствуете в себе ресурсы на отстаивание своих прав.
«Важно найти себе поддержку. Это может быть кто-то из ваших близких или специалист. Как минимум, необходимо обсуждать происходящее с кем-то, кто сможет подтвердить, что происходящее — ненормально. Если возможно, заручиться поддержкой кого-то из коллег», — советует психолог.
Также стоит поговорить на работе с кем-то из руководства или HR-специалистов о том, что происходит, –– рассказать, как вы видите ситуацию.
«Если кто-то в компании заботится о психологическом состоянии сотрудников и атмосфере в коллективе, они должны постараться разобраться в ситуации и сделать ее более комфортной для всех участников. Но если все окружающие воспринимают происходящее как норму или готовы терпеть, разговоры могут отнять много сил и не принести результатов», — добавляет наш эксперт.
Если же вы видите, что ничего не меняется и в целом перспектива перемен сомнительная, в какой-то момент вам придется принять решение — терпеть или уйти.
«Важно понять, что ситуация хронического стресса не только снижает настроение и самооценку, но и буквально вредит здоровью, приводит к депрессии и выгоранию. Поэтому в первую очередь надо позаботиться о себе. Даже если для этого придется искать другую работу», — говорит психолог.
Из жизни
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