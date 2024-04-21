Чуть-чуть не считается? Семейный терапевт назвала 7 признаков микроизмены

«Честно проговорите, что вы испытываете, как вы это интерпретируете, что это значит для вас. Откровенный разговор поможет выйти на новые договоренности. Возможно, то, что для вас является болезненным, для партнера является нормальным, он и не подозревает, что причиняет вам боль. Более того, скорее всего, он даже не думает, что совершает микроизмену.