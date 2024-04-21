Чуть-чуть не считается? Семейный терапевт назвала 7 признаков микроизмены

Казалось бы, он не сделал ничего плохого. Но почему тогда такое странное чувство, что вас предали? Оказывается, есть такое понятие, как микроизмена. И вот как она проявляется.
Сексотерапевт, системный семейный терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
«В 2016-м американская журналистка Мелани Берлиет опубликовала статью „33 вида микроизмен, которыми пользуется твой парень (и выходит сухим из воды)“. А спустя два года профессор австралийского Университета Нового Южного Уэльса ввел термин „микроизмена“ в научный оборот, — рассказывает семейный терапевт Оксана Штыркова. — Микроизмена — это нарушение верности посредством усиленного и намеренного проявления внимания к другому человеку в соцсетях или с помощью иных способов коммуникации».
Эксперт назвала семь самых частых признаков микроизмены.
Откровенная переписка
«Такое общение еще называют секстингом, — говорит семейный терапевт. — Это тот случай, когда партнеры переписываются с друзьями, коллегами, флиртуют с кем-то, используют недвусмысленные намеки. Содержание переписки может быть откровенным, включая фотографии, картинки, видео или эмодзи, которые намекают или даже открыто говорят о сексуальном или эротическом контексте».
Лайки и комментарии в соцсетях
По словам эксперта, это довольно спорный вид микроизмен.
«Сам по себе лайк или комментарий не несет в себе ничего позитивного или негативного. Но если мужчина не говорит своей женщине комплиментов и при этом активно пишет хвалебные комментарии другим девушкам в соцсетях, это может обидеть», — говорит Оксана Штыркова.
Слишком тесная дружба
Говорят, если дружат мужчина и женщина, значит, кто-то в этой дружеской паре наверняка хочет чего-то большего.
«Флирт или нежно-дружеские, а порой и романтическо-дружеские отношения с коллегами на работе также считаются микроизменой, — говорит наш эксперт. — Это может проявляться в виде откровенных разговоров, переглядываний, прикосновений и объятий».
И уж тем более стоит насторожиться, если ваш партнер и его коллега все чаще работают вместе, постоянно ездят в командировки.
Страничка на сайте знакомств
Присутствие или постоянное активное участие на сайтах знакомств — еще один вид микроизмены. Когда партнер продолжает присутствовать на таких сайтах, обновлять свои анкеты, листать фотографии других людей, переписываться, но встреч не происходит.
Общение с бывшими
«Спорный пункт, потому что характер этих отношений нужно рассматривать в каждой конкретной ситуации, — предупреждает Оксана Штыркова. — Не всегда общение партнера с бывшими — это микроизмена. Иногда человек должен поддерживать контакт из-за общих дел, имущества, ребенка, совместных друзей или родственников».
Отсутствие обручального кольца
«Когда партнер осознанно не надевает обручальное кольцо на работу, в гости, на встречу с друзьями, чтобы его не идентифицировали как женатого или замужнюю, это также считается микроизменой», — говорит эксперт.
Слишком откровенные наряды
Одно дело, когда человек всегда старается выглядеть ярко и стильно. Другое — если он это делает, чтобы привлечь внимание конкретного человека. В таком случае уже можно говорить о микроизмене. И уж тем более стоит насторожиться, когда наряды вдруг стали слишком откровенными.
«Хотя есть официальное определение микроизмены, каждая пара самостоятельно должна решать, что включать в это понятие, — говорит Оксана Штыркова. — Рекомендую еще в начале отношений обсудить, что каждый из вас называет изменой, какое поведение считает неприемлемым и воспринимает болезненно. В этом ключе микроизмена — это то поведение партнера, которое напрямую не относится к физическому контакту (сексу, поцелуям, объятиям), но выходит за границы привычных паре отношений».
Что делать, если вы поймали партнера на микроизмене
1. Не ищите причину в себе.
«Не пытайтесь винить себя. Не надо думать, что вы недостаточно красивы, не так хороши, делаете что-то не то», — призывает Оксана Штыркова.
2. Не отвечайте тем же.
Кто-то решит: «Раз ему можно, я буду вести себя так же». Но семейный терапевт так делать не советует.
«Поверьте, это не та ситуация, в которой клин клином вышибают, где вы можете выместить свою обиду, злость, агрессию на партнере, делая то же самое, что и он», — предупреждает эксперт.
3. Подумайте, что именно вас задело.
«В такие минуты тяжело совладать со своими эмоциями, сложно общаться, не переходя на обвинения и оскорбления. Поэтому в первую очередь поймите, что именно в поступках вашего партнера вас задело, что вы при этом чувствуете и как вы хотите, чтобы было», — советует Оксана Штыркова.
4. Откровенно поговорите.
Совет простой, но выполнить его очень сложно.
«Честно проговорите, что вы испытываете, как вы это интерпретируете, что это значит для вас. Откровенный разговор поможет выйти на новые договоренности. Возможно, то, что для вас является болезненным, для партнера является нормальным, он и не подозревает, что причиняет вам боль. Более того, скорее всего, он даже не думает, что совершает микроизмену.
Может быть, вы выясните, что такие действия партнера продиктованы некими намерениями, целями, потребностями. Например, ваш супруг проявляет активное внимание к коллегам, ужинает с ними в кафе и возвращается за полночь, потому что ему хочется проводить время с вами, но вы сейчас чем-то очень заняты. Это может быть неосознанной местью партнера. И таких примеров множество».
Почему люди выбирают микроизмену
Нет какой-то статистики, как часто микроизмена перерастает в реальную измену. Так как нет и единого определения микроизмены, для каждого это что-то свое.
«Микроизмена может перейти в настоящую, когда не удовлетворяется какая-то потребность, запрос, цель человека, — говорит эксперт.
Бывают осознанные микроизмены. В таком случае партнер намеренно причиняет боль, страдания любимому человеку. Либо он осознанно выбирает микроизмену, чтобы получать дополнительное удовольствие. И здесь нужно разобраться, зачем он это делает.
Но случаются и бессознательные микроизмены. Здесь партнер не преследует явную цель — потребность скрыта. Возможно, у человека нет контакта с собой, со своими чувствами, с телом, нет контакта со своим партнером. Поэтому он выбирает самый простой способ поведения — неосознанную микроизмену, вместо того чтобы понять, чего он на самом деле хочет.
Микроизмена, несоблюдение договоренностей и сама измена — это, безусловно, трудные этапы в жизни пары. Поэтому всегда разговаривайте друг с другом, делитесь чувствами, эмоциями, переживаниями. Это основа здоровых отношений».