Психолог Долгов объяснил, как преждевременная женская верность рушит отношения

Помните, что во всех отношениях есть стадии, которые нельзя пропускать. На первом и даже пятом свидании невозможно определить, что этот человек — любовь всей вашей жизни. И да, когда вы просто общаетесь, можно и нужно ходить на свидания с другими людьми — вы никому не изменяете. Отношений, по сути, нет, а люди всегда должны сравнивать и выбирать.