Психолог Долгов объяснил, как преждевременная женская верность рушит отношения

Каждый человек, когда начинает отношения, хочет от партнера заботы, понимания и верности. Если этого нет, то любые чувства рано или поздно угасают, а простить измену вообще могут далеко не все, уж слишком это больно бьет по самооценке.
Однако есть одно важное «но»: верность должна быть уместна и проявляться вовремя. То есть в тот период, когда между людьми уже действительно есть отношения, они уверены в обоюдных чувствах друг друга и строят совместные планы на будущее.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
По словам Дениса Долгова, от преждевременной верности чаще страдают женщины, чем мужчины.
«В этом случае женщина любого обратившего на нее внимание и хоть как-то развивающего отношения мужчину начинает воспринимать как потенциального избранника на всю жизнь. Она строит долговременные планы на создание семьи, рождение детей и чуть ли не на то, что они вместе будут делать на пенсии», — объясняет психолог.
Почему это плохо? Дело в том, что женщина сходила всего лишь на два свидания, а уже воспринимает мужчину как законную собственность. При этом она еще и демонстрирует избраннику всю серьезность своих намерений, а мысли о совместном будущем вкладывает в голову мужчины, считая, что он воспринимает перспективы с ней аналогичным образом.
У мужчины же совсем другая картинка: он просто сходил на свидание, приятно провел вечер. Конечно, в таких случаях люди обещают друг другу позвонить и встретиться еще раз — это элементарная вежливость, ничего плохого здесь нет.
Но потом один из них может передумать. Например, мужчина по каким-то своим соображениям может не позвонить и не написать. Женщина, которая уже построила с ним прекрасное будущее, начинает страдать как из-за проблем с действительно близким человеком, хотя они едва знают друг друга и ничего друг другу не должны.
«Часто пораженная преждевременной верностью женщина начинает вести себя так, как будто их священный союз — дело решенное, говорить о далеко идущих планах и предъявлять различные претензии, если малознакомый, в сущности, человек не ведет себя как законный суженый», — говорит Денис Долгов.
Таким поведением женщина только пугает мужчину, он вряд ли захочет продолжать отношения. В обратную сторону это тоже работает — представьте, вы едва знаете человека, а он уже хочет познакомить вас со всей семьей!
Помните, что во всех отношениях есть стадии, которые нельзя пропускать. На первом и даже пятом свидании невозможно определить, что этот человек — любовь всей вашей жизни. И да, когда вы просто общаетесь, можно и нужно ходить на свидания с другими людьми — вы никому не изменяете. Отношений, по сути, нет, а люди всегда должны сравнивать и выбирать.
Как же тогда найти «того самого»? Все очень просто: общайтесь, знакомьтесь, ходите на свидания и не зацикливайтесь на том, что каждый мужчина — это подарок судьбы и будущий муж. Ищите того, с кем хорошо здесь и сейчас, получайте удовольствие, а жизнь все расставит по своим местам, заключил Денис Долгов.