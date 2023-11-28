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Что происходит в организме, когда тело покрывается гусиной кожей и волосы встают дыбом

Гусиная кожа, или пилоэpекция, служит формой регулирования температуры у млекопитающих. Однако у человека мурашки могут появиться в ответ на определенные эмоции. Что происходит в организме в этот момент? И что делать, если гусиная кожа не исчезает?

28 ноября 2023
почему кожа покрывается мурашками, почему волосы встают дыбом
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Есть множество вещей, от которых тело покрывается гусиной кожей и волосы встают дыбом: реакция на холод и другие внешние раздражители, ответ на яркие эмоции и чувство страха.

Что происходит в организме в этот момент? Почему кожа покрывается мурашками, а волосы встают дыбом? Рассказывает врач.

Александр Быканов

Дерматовенеролог, косметолог

«На поверхности нашей кожи расположено большое количество волосяных луковиц, которые также называются фолликулами. К фолликулу прикреплены гладкомышечные волокна. Когда эти волокна сокращаются, фолликулы буквально встают, образуя подобие папул. Такое состояние называется пилоэpекцией», — объясняет процесс дерматовенеролог Александр Быканов.

По словам врача, мурашки на коже — это абсолютно нормальное состояние, которое может быть у любого человека.

Одна из функций пилоэрекции — это терморегуляция, когда волосы улавливают слой воздуха вокруг кожи. Кстати, по данным некоторых исследований, волосатая кожа более чувствительна к тепловой информации по сравнению с кожей без волос.

«Такая кожа функционирует как высокочувствительный орган, передающий информацию о прикосновении, потоке воздуха и других ощущениях», — говорится в статье Международного журнала психофизиологии. Поэтому сбривая волосы, мы лишаем кожу этой полезной функции.

Кстати, тайну эмоциональной пилоэрекции ученые до конца так и не разгадали. Дарвин предполагал, что мурашки и волосы дыбом возникают в ответ на гнев, страх или волнение. Сейчас некоторые ученые утверждают, что пилоэрекция — это реакция на любую сильную эмоцию и переживание. При этом исследователи считают, что эмоции вызывают мурашки на коже с помощью тех же механизмов, что и холод.

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Если гусиная кожа не проходит

У некоторых людей гусиная кожа — состояние постоянное. Особенно часто подобный дефект можно увидеть на локтях и коленях. А называется такое состояние «гиперкератоз».

«Когда клеток рогового слоя слишком много, они забивают устье волосяного фолликула, не давая волоску пробиться наружу. В итоге возникают либо папулы, похожие на гусиную кожу, либо красные или розовые пятнышки», — говорит Александр Быканов.

Однако врач успокаивает: гиперкератоз — не болезнь, а вариант нормы.

«Из-за некомфортных температурных условий или ношения тесной одежды гиперкератоз способен обостряться. А у детей и подростков может быть переходящим состоянием», — объясняет дерматовенеролог.

Чтобы справиться с гусиной кожей, можно попробовать кремы с мочевиной. Однако такие средства не дают стопроцентной гарантии. Если нет противопоказаний, можно периодически принимать солевые ванны, которые также размягчают кожу.

«Существуют данные, что при фолликулярном гиперкератозе есть дефицит витамина А, — говорит врач. — Но не нужно применять лекарственные и уходовые средства без консультации специалиста: дерматиты и другие нежелательные реакции никто не отменял».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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