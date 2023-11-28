Что происходит в организме, когда тело покрывается гусиной кожей и волосы встают дыбом

Кстати, тайну эмоциональной пилоэрекции ученые до конца так и не разгадали. Дарвин предполагал, что мурашки и волосы дыбом возникают в ответ на гнев, страх или волнение. Сейчас некоторые ученые утверждают, что пилоэрекция — это реакция на любую сильную эмоцию и переживание. При этом исследователи считают, что эмоции вызывают мурашки на коже с помощью тех же механизмов, что и холод.