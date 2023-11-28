Что происходит в организме, когда тело покрывается гусиной кожей и волосы встают дыбом

Есть множество вещей, от которых тело покрывается гусиной кожей и волосы встают дыбом: реакция на холод и другие внешние раздражители, ответ на яркие эмоции и чувство страха.
Что происходит в организме в этот момент? Почему кожа покрывается мурашками, а волосы встают дыбом? Рассказывает врач.
«На поверхности нашей кожи расположено большое количество волосяных луковиц, которые также называются фолликулами. К фолликулу прикреплены гладкомышечные волокна. Когда эти волокна сокращаются, фолликулы буквально встают, образуя подобие папул. Такое состояние называется пилоэpекцией», — объясняет процесс дерматовенеролог Александр Быканов.
По словам врача, мурашки на коже — это абсолютно нормальное состояние, которое может быть у любого человека.
Одна из функций пилоэрекции — это терморегуляция, когда волосы улавливают слой воздуха вокруг кожи. Кстати, по данным некоторых исследований, волосатая кожа более чувствительна к тепловой информации по сравнению с кожей без волос.
«Такая кожа функционирует как высокочувствительный орган, передающий информацию о прикосновении, потоке воздуха и других ощущениях», — говорится в статье
Кстати, тайну эмоциональной пилоэрекции ученые до конца так и не разгадали. Дарвин предполагал, что мурашки и волосы дыбом возникают в ответ на гнев, страх или волнение. Сейчас некоторые ученые утверждают, что пилоэрекция — это реакция на любую сильную эмоцию и переживание. При этом исследователи считают, что эмоции вызывают мурашки на коже с помощью тех же механизмов, что и холод.
Если гусиная кожа не проходит
У некоторых людей гусиная кожа — состояние постоянное. Особенно часто подобный дефект можно увидеть на локтях и коленях. А называется такое состояние «гиперкератоз».
«Когда клеток рогового слоя слишком много, они забивают устье волосяного фолликула, не давая волоску пробиться наружу. В итоге возникают либо папулы, похожие на гусиную кожу, либо красные или розовые пятнышки», — говорит Александр Быканов.
Однако врач успокаивает: гиперкератоз — не болезнь, а вариант нормы.
«Из-за некомфортных температурных условий или ношения тесной одежды гиперкератоз способен обостряться. А у детей и подростков может быть переходящим состоянием», — объясняет дерматовенеролог.
Чтобы справиться с гусиной кожей, можно попробовать кремы с мочевиной. Однако такие средства не дают стопроцентной гарантии. Если нет противопоказаний, можно периодически принимать солевые ванны, которые также размягчают кожу.
«Существуют данные, что при фолликулярном гиперкератозе есть дефицит витамина А, — говорит врач. — Но не нужно применять лекарственные и уходовые средства без консультации специалиста: дерматиты и другие нежелательные реакции никто не отменял».