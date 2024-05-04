Что положить в косметичку весной и какие средства точно под запретом: правила врача

«Не забываем про тонкую и нежную кожу губ. Выбор помад сейчас, в том числе с SPF, достаточно велик, — продолжает врач. — Обладателям веснушек, пигментных пятен различного происхождения и тем, кто любит использовать осветляющие средства на регулярной основе, можно посоветовать заменить агрессивные осветляющие средства на косметику с блокаторами тирозиназы — фермента, участвующего в образовании меланина. Это кремы, содержащие в своем составе арбутин, койевую кислоту, экстракт лакричника, витамин Е и С».