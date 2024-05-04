Что положить в косметичку весной и какие средства точно под запретом: правила врача

Уходовые средства в своей косметичке стоит менять соответственно потребностям именно вашей кожи в тот или иной сезон. Хоть и есть определенные базовые средства, которые должны быть в вашем арсенале постоянно, но необходимые именно весной поможет подобрать Елена Шубенкова — врач-косметолог клиники «АБИА».
Врач-косметолог клиники «АБИА»
Принципы основного ухода
Для того чтобы сохранить здоровье кожи в весенний период, стоит соблюдать базовые принципы ухода с ней. Можно использовать следующие средства по уходу:
для тщательного очищения от декоративной косметики и загрязнений подойдут мягкие очищающие пенки или мицеллярная вода;
для тонизирования кожи - тоники, которые не содержат в своей основе спирта;
для питания с увлажнением — легкие кремы с питательными маслами, гиалуроновой кислотой, пробиотическими добавками;
для защиты от негативного влияния ультрафиолетовых лучей можно применять ВВ-кремы или ежедневное средство с содержанием SPF-фактора в зависимости от уровня солнечной активности.
Дополнительно к базовому уходу стоит позаботиться о полноценном питании, богатом витаминами и микроэлементами, а также о соблюдении достаточного питьевого режима, регулярном ночном сне и физической активности (особенно на свежем воздухе).
Начинайте с очищения
Каждая процедура ухода за кожей лица начинается с очищения. В зависимости от типа кожи используем привычные для вас гели, пенки для умывания, молочко.
Но весной потоотделение и выработка кожного сала становится интенсивнее, и пациентам с комбинированной, жирной кожей эксперт рекомендует включить в вечернее очищение гели для умывания, содержащие AHA-кислоты. Очищение дополняем использованием энзимных пилингов и гоммажей 1-2 раза в неделю.
Меняем крем
Кремы с плотной текстурой, которые хорошо помогали в зимний период, весной меняем на легкие, интенсивно увлажняющие или нежные воздушные флюиды. Предпочтение стоит отдавать средствам, содержащим в составе низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и пептиды. Питательный крем уместно оставить как вечерний уход для сухой кожи.
Увлажнение дополняем курсовым применением сывороток, богатых витаминами и антиоксидантами. Как правило, они наносятся самостоятельно или под крем.
Обязательная защита
В весенней косметичке должны быть средства защиты от ультрафиолетового излучения. Отлично, если солнцезащитный фактор будет присутствовать в каждом косметическом продукте. Важно, чтобы средство защищало от UVA- и UVB-излучения, SPF-фактор — от 30.
Если ваша кожа подвергалась когда-либо агрессивному лазерному воздействию или вы делали химические пилинги с реабилитацией, то используйте SPF 50. Хороши санблоки с пометкой sport.
«Не забываем про тонкую и нежную кожу губ. Выбор помад сейчас, в том числе с SPF, достаточно велик, — продолжает врач. — Обладателям веснушек, пигментных пятен различного происхождения и тем, кто любит использовать осветляющие средства на регулярной основе, можно посоветовать заменить агрессивные осветляющие средства на косметику с блокаторами тирозиназы — фермента, участвующего в образовании меланина. Это кремы, содержащие в своем составе арбутин, койевую кислоту, экстракт лакричника, витамин Е и С».
Что убрать из косметички до осени
Жирные и плотные уходовые кремы.
Кремы и сыворотки с высокой концентрацией ретинола, АНА- и ВНА-кислот.
Косметика с эфирными маслами.
«Все эти компоненты под действием весеннего солнца способны вызвать пигментацию, раздражение кожи и высыпания, — предупреждает косметолог. — А если вы уже столкнулись с подобными неприятностями, самое время уделить внимание составу вашей косметички и при необходимости обратиться за консультацией к врачу».