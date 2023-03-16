Что делать, если вас все раздражают: объясняет психолог Лабковский

Временами каждый человек чувствует себя раздраженным. Однако для некоторых людей такая раздражительность превращается в черту характера. С чем это связано? Что делать, если тебя даже самые близкие люди внезапно начали напрягать? На эти вопросы в своем
Лабковский отмечает: если вы вообще замечаете за собой раздражительность и задаетесь вопросом, что с ней можно сделать, это — уже хороший знак. Значит, вы осознаете, что такое поведение не нормально, — и это очень хорошо.
Бывают люди, которые постоянно находят оправдание своей полной неспособности держать эмоции под контролем. Они говорят, что у них просто такой характер, — ну или вообще объясняют свое поведение астрологией: мол, я вот такой-то знак зодиака, такие, как я, часто раздражаются, ничего такого в этом нет.
Так что все-таки делать, если так и хочется накричать на домашних и спустить весь негатив? По словам специалиста, существует только один действительно работающий способ перестать ругаться с близкими людьми: закрыть рот и переключиться на свои дела. Можно попробовать также успокаивающие хобби: например, вязание или вышивание.
Ваша семья, друзья и коллеги нисколько не виноваты в том, что вы импульсивный, склонный к вспышкам агрессии человек. И если вы не можете совладать со своим горячим нравом, значит, вы просто не вполне зрелая личность.
Если вы по жизни чувствуете потребность кричать на окружающих, критиковать их, даже если вас об этом не просили, это означает, что с самооценкой у вас все очень плохо. Раздражаясь и обижая других, вы просто пытаетесь сами возвыситься, увеличить свою важность и значимость. Однако на самом деле так не работает.
Поэтому если вы стали замечать за собой постоянные приступы раздражительности без причины, настало время поработать над своей самооценкой. Поднять ее можно только с помощью длительной работы со своими внутренними проблемами и конфликтами. А вот за счет других вы никак не исправите ситуацию.
Кстати
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