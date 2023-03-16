Что делать, если вас все раздражают: объясняет психолог Лабковский

Лабковский отмечает: если вы вообще замечаете за собой раздражительность и задаетесь вопросом, что с ней можно сделать, это — уже хороший знак. Значит, вы осознаете, что т акое поведение не нормально, — и это очень хорошо.

Бывают люди, которые постоянно находят оправдание своей полной неспособности держать эмоции под контролем. Они говорят, что у них просто такой характер, — ну или вообще объясняют свое поведение астрологией: мол, я вот такой-то знак зодиака, такие, как я, часто раздражаются, ничего такого в этом нет.