Что будет с голосом, если перестать говорить

« Длительное молчание может привести к ослаблению функции той части коры головного мозга, которая отвечает за речь , — комментирует Сергей Степанов. — Данные нейроны будут терять связи, и, соответственно, человек не сможет так же качественно владеть своим голосом, как раньше. Но стоит отметить, что при возвращении к разговору все необходимые связи восстановятся и голос вернется к прежним показателям».