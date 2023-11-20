Что будет с голосом, если перестать говорить

Голос может рассказать о человеке многое. Американский психолог Гордон Гэллап провел эксперимент. Попросил 150 женщин и мужчин послушать голоса незнакомцев, а затем оценить их привлекательность. Выяснилось: те, чьи голоса хорошо оценил противоположный пол, имели богатую сексуальную жизнь.
А вот еще один неожиданный вывод от психолога Гэллапа: голос женщины звучит наиболее привлекательно, когда она фертильна.
Некоторые исследования показали, что люди, которые слушали образцы человеческого голоса, могли угадать его личностные качества, социально-экономический статус и даже рост, возраст и вес. Будто смотрели на фотографии!
Кстати, считается, что представительницы прекрасного пола более говорливы, но как вам такой факт: средний мужчина способен удерживать звук на одном дыхании около 20 секунд, а женщины — меньше 15 секунд.
Голосовые связки, как и любые другие мышцы, можно снова натренировать. Поэтому оперные певцы и артисты эстрады усердно работают над развитием своих певческих способностей. Обязательные ежедневные распевки — это зарядка для голоса и отработка новых сложных приемов. Так что сильный голос — не столько про сверхспособности, сколько про годы тренировок.
Правда, иногда голос можно потерять. Самая частая причина — ларингит, когда воспаляются голосовые связки. Если воспаление сильное, человек на время просто немеет.
Охриплость голоса, частый кашель и затрудненное дыхание также могут быть симптомами паралича голосовых складок. Это неспособность двигать мышцами, которые управляют голосовыми связками. Паралич может быть результатом различных состояний, от хирургического вмешательства до инсульта, и даже побочным эффектом некоторых лекарств.
Но что станет с нашим голосом, если мы будем молчать долго? Вот что говорит патофизиолог — специалист, изучающий общие патологические процессы в организме.
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог
«Голосовые связки оказывают значительное влияние на тембр голоса, его силу и высоту, — рассказывает „Доктору Питеру“ патофизиолог Сергей Степанов. — При добровольном молчании мы получим снижение данных показателей».
Получается, что голос после долгого отсутствия речи будет гораздо слабее и тише. Впрочем, если вы снова начнете говорить, голос восстановится.
Однако отсутствие речи сказывается не только на качестве голоса, но и на работе мозга.
«Длительное молчание может привести к ослаблению функции той части коры головного мозга, которая отвечает за речь, — комментирует Сергей Степанов. — Данные нейроны будут терять связи, и, соответственно, человек не сможет так же качественно владеть своим голосом, как раньше. Но стоит отметить, что при возвращении к разговору все необходимые связи восстановятся и голос вернется к прежним показателям».