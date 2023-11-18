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Что будет, если никогда не остригать кончики волос: объясняет трихолог Саперова

Если вы боитесь парикмахеров и не хотите отрезать ни сантиметра волос, даже если их качество оставляет желать лучшего, со временем ситуация будет становиться только хуже.

18 ноября 20231
волосы выпадают
Источник:
iStockphoto

Мода на прически меняется каждый сезон, однако все равно есть люди, которые убеждены: длинные волосы — залог женской красоты.

Однако парикмахеры утверждают: даже если вы растите косу до пояса, иногда кончики подстригать все равно необходимо. Согласны ли с этой точкой зрения трихологи? Что сделать, если уже успел испортить волосы? На эти вопросы отвечает врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова.

Ольга Саперова
Медицина

Дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Бывает, что в погоне за длиной женщина не хочет отрезать даже очень истонченные, посеченные кончики волос. Однако трихолог предупреждает: при таком подходе можно испортить волосы уже по всей длине.

«Отказ от стрижки посеченных кончиков может привести к дальнейшему разрушению волос. Когда кончики волос посеклись, это означает, что защитной кутикулы волоса уже нет или она частично отсутствует, что делает волосы более уязвимыми к повреждениям. Этот дефект может распространиться по волосу, в результате чего вся его структура пострадает. Если вы не обрезаете посеченные концы волос, то дальнейшее их повреждение может привести к тому, что ваши волосы станут ломкими, сухими и менее эластичными, что заметно ухудшит их внешний вид и состояние», — отмечает эксперт.

Какие есть признаки, что ваши волосы уже не спасти?

  • Ломкость.

  • Чрезмерная сухость.

  • Появление новых посеченных кончиков даже после применения всех уходовых увлажняющих средств.

  • Отсутствие эластичности волос.

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Как часто их стоит отстригать? Тут все зависит от ваших вкусов и привычек.

«Частота стрижки кончиков зависит от состояния ваших волос и общего стиля. Обычно рекомендуется стричь кончики волос каждые 6-8 недель, однако если ваши волосы были подвержены интенсивным тепловым или химическим воздействиям, то может потребоваться более частая стрижка», — поясняет трихолог.

Но что же делать тем, кто мечтает о длинных волосах? По словам специалиста, если вы хотите здоровые и красивые локоны до пояса, придется все-таки жертвовать сантиметрами посеченных кончиков. Это лучший способ сохранить качество волос.

В некоторых случаях спасти кончики можно с помощью увлажняющих и питательных средств. Однако если кончики волос слишком повреждены, то восстановить их, возможно, уже не получится, и в таком случае более короткая стрижка может оказаться эффективной.

Кстати

Некоторые девушки привыкли мыть волосы вечером и ложиться спать, не просушив их до конца. Однако врачи предупреждают: эта привычка может привести к выпадению волос. Подробнее о том, как именно она вредит не только вашей красоте, но и здоровью сосудов, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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