Что будет, если никогда не остригать кончики волос: объясняет трихолог Саперова

«Отказ от стрижки посеченных кончиков может привести к дальнейшему разрушению волос. Когда кончики волос посеклись, это означает, что защитной кутикулы волоса уже нет или она частично отсутствует, что делает волосы более уязвимыми к повреждениям. Этот дефект может распространиться по волосу, в результате чего вся его структура пострадает. Если вы не обрезаете посеченные концы волос, то дальнейшее их повреждение может привести к тому, что ваши волосы станут ломкими, сухими и менее эластичными, что заметно ухудшит их внешний вид и состояние», — отмечает эксперт.