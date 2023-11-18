Что будет, если никогда не остригать кончики волос: объясняет трихолог Саперова

Мода на прически меняется каждый сезон, однако все равно есть люди, которые убеждены: длинные волосы — залог женской красоты.
Однако парикмахеры утверждают: даже если вы растите косу до пояса, иногда кончики подстригать все равно необходимо. Согласны ли с этой точкой зрения трихологи? Что сделать, если уже успел испортить волосы? На эти вопросы отвечает врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова.
Дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Бывает, что в погоне за длиной женщина не хочет отрезать даже очень истонченные, посеченные кончики волос. Однако трихолог предупреждает: при таком подходе можно испортить волосы уже по всей длине.
«Отказ от стрижки посеченных кончиков может привести к дальнейшему разрушению волос. Когда кончики волос посеклись, это означает, что защитной кутикулы волоса уже нет или она частично отсутствует, что делает волосы более уязвимыми к повреждениям. Этот дефект может распространиться по волосу, в результате чего вся его структура пострадает. Если вы не обрезаете посеченные концы волос, то дальнейшее их повреждение может привести к тому, что ваши волосы станут ломкими, сухими и менее эластичными, что заметно ухудшит их внешний вид и состояние», — отмечает эксперт.
Какие есть признаки, что ваши волосы уже не спасти?
Ломкость.
Чрезмерная сухость.
Появление новых посеченных кончиков даже после применения всех уходовых увлажняющих средств.
Отсутствие эластичности волос.
Как часто их стоит отстригать? Тут все зависит от ваших вкусов и привычек.
«Частота стрижки кончиков зависит от состояния ваших волос и общего стиля. Обычно рекомендуется стричь кончики волос каждые 6-8 недель, однако если ваши волосы были подвержены интенсивным тепловым или химическим воздействиям, то может потребоваться более частая стрижка», — поясняет трихолог.
Но что же делать тем, кто мечтает о длинных волосах? По словам специалиста, если вы хотите здоровые и красивые локоны до пояса, придется все-таки жертвовать сантиметрами посеченных кончиков. Это лучший способ сохранить качество волос.
В некоторых случаях спасти кончики можно с помощью увлажняющих и питательных средств. Однако если кончики волос слишком повреждены, то восстановить их, возможно, уже не получится, и в таком случае более короткая стрижка может оказаться эффективной.
Кстати
Некоторые девушки привыкли мыть волосы вечером и ложиться спать, не просушив их до конца. Однако врачи предупреждают: эта привычка может привести к выпадению волос. Подробнее о том, как именно она вредит не только вашей красоте, но и здоровью сосудов, можно прочитать ЗДЕСЬ.