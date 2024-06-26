Чистим зубную щетку от микробов в домашних условиях: 3 простых способа

Стоматологи советуют менять старую зубную щетку на новую каждые три месяца. Все из-за бактерий, которые со временем скапливаются на ее щетинках, ведь от грязной щетки и кариес бывает.
Можно менять и чаще, чем раз в три месяца, если, например, щетка распушилась или часть щетинок вылетела — в таком случае она просто будет плохо прочищать. Или если вы лечили, чистили зубы у стоматолога, то после этого щетку тоже лучше сразу поменять, не дожидаясь обозначенного срока.
Кто прячется в зубной щетке
Как говорят специалисты Пермского политеха, на зубной щетке скапливаются те же бактерии, что вызывают кариес у человека, а также нередко кишечная палочка и стафилококк.
Зубная паста с этой живностью полностью справиться не может, она способна только снизить количество этих бактерий и тем самым замедлить процесс размножения.
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ)
«Для более радикального уменьшения количества микробов на щетке нужно применять дезинфицирующие средства, которые более агрессивны для слизистой полости рта», — говорит Владислав Никитин, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского политеха.
Как самим почистить зубную щетку
Если зубная щетка пока в пригодном состоянии, но ее надо почистить, это можно сделать самим в домашних условиях.
Владислав Никитин рассказал о трех простых способах.
С помощью перекиси водорода. Смешайте перекись с водой в пропорции 1:1 и прополощите головку со щетинками в полученном растворе.
С помощью столового уксуса. Опустите головку щетки со щетинками на полчаса или на ночь в столовый уксус — он убьет нежелательные микроорганизмы.
С помощью кипятка. Периодически можно обрабатывать головку щетки кипятком, но этот способ может быстро испортить ворсинки.
И еще. Чтобы щетинки щетки просыхали, а бактерии на них не плодились, специалисты ПНИПУ советуют хранить ее в вертикальном положении, без футляров и колпачков.
Умеете ли вы правильно чистить зубы? А знаете, когда лучше это делать утром — до или после завтрака? Попробуйте тогда ответить на вопросы нашего онлайн-теста, в котором мы учли рекомендации стоматологов.