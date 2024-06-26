Чистим зубную щетку от микробов в домашних условиях: 3 простых способа

Можно менять и чаще, чем раз в три месяца, если, например, щетка распушилась или часть щетинок вылетела — в таком случае она просто будет плохо прочищать. Или если вы лечили, чистили зубы у стоматолога, то после этого щетку тоже лучше сразу поменять, не дожидаясь обозначенного срока.