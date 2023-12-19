Ученые задались вопросом, как личностные качества связаны с шансами продвижения по службе. Исследование на эту тему провели ученые из Латвийского университета в Риге и Тартусского — в Эстонии, а также Балтийского центра исследований экономической политики.
Качества биг-босса
Ученые проанализировали основные человеческие ценности сотрудников разных компаний в девяти странах региона Балтийского моря. Согласно теории социального психолога Шварца, есть десять основных человеческих ценностей, каждая из которых отличается лежащей в их основе мотивацией или целью.
Но не все присущи настоящим начальникам, выяснили исследователи. Речь лишь о нескольких.
«Для больших боссов характерны открытость к изменениям, независимость мышления и действий», — сообщается в декабрьской
Правда, это качество может спровоцировать проявление у человека, ставшего начальником, излишней авторитарности, властности, директивности.
Ученые также выяснили, что очень важные человеческие ценности для начальника и того, кто им хочет стать, — доброжелательность и универсализм. Это стремление к сохранению и повышению благосостояния тех, с кем человек часто контактирует, и понимание, признательность и защита благополучия подчиненных.
«Эти качества помогают поддерживать хорошие межличностные отношения в коллективе и, как следствие, улучшают организационную эффективность», — отмечают ученые.
Для потенциально большого начальника очень важны готовность помочь и толерантность — терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Гендерный перекос
«Эти качества должны учитываться наравне со стажем, эффективностью и заслугами человека, которого рассматривают на должность руководителя, — отмечают ученые. — Не менее важно наблюдать и за изменением ценностей у человека до и после назначения на топ-позицию».
К слову, европейские ученые признают, что довольно серьезного внимания заслуживает и гендерный аспект. До сих пор наблюдается дискриминация женщин при принятии решения о том, кого назначить на руководящие должности.
Кстати, в исследовании подчеркивается, что во время работы над ним один из авторов ограниченно использовал ChatGPT.