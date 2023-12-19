Ученые также выяснили, что очень важные человеческие ценности для начальника и того, кто им хочет стать, — доброжелательность и универсализм. Это стремление к сохранению и повышению благосостояния тех, с кем человек часто контактирует, и понимание, признательность и защита благополучия подчиненных.