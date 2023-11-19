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В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближении магнитной бури

Грядущая рабочая неделя для некоторых людей может начаться с головной боли и недомогания. Впрочем, уже к обеду ситуация стабилизируется.

19 ноября 20231
магнитные бури
Источник:
iStocphoto

Утром 20 ноября нас ждет магнитная буря. По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые возмущения на Солнце начнутся еще в ночь с воскресенья на понедельник.

В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближении магнитной бури
Источник:

tesis.xras.ru

Своего пика активность достигнет к 6 часам утра — специалисты прогнозируют слабую бурю уровня G1. Затем магнитосфера немного успокоится, и к 12 часам дня все придет в норму.

Однако расслабляться не стоит: в период с 22 по 26 ноября геомагнитная обстановка будет нестабильной, так что нас ждут новые бури.

Анастасия Юсупова
Терапия

Терапевт клинической больницы Святителя Луки

Как отмечает врач-терапевт Анастасия Юсупова, человеческий организм уже давно сумел адаптироваться к жизни в условиях переменчивой геомагнитной обстановки. Однако есть исследования, которые подтверждают, что люди с ослабленным здоровьем все-таки могут столкнуться с неприятными симптомами в такие дни. Это касается, например, детей, гипертоников и людей с хроническими недугами.

Почему так происходит? Терапевт объясняет: у таких людей адаптационные механизмы работают не так хорошо. Обычно именно их называют метеочувствительными. Во время магнитных бурь они часто сталкиваются с повышенной утомляемостью, слабостью, головной болью и перепадами давления.

Что делать, если вы на себе ощутили возмущения на Солнце? Облегчить свое состояние помогут следующие меры.

  • На время бури лучше запланировать свой день так, чтобы остаться дома. Если есть возможность, лучше отказаться от важных дел и дальних поездок на машине.

  • Почаще проветривайте свое жилище: свежий воздух очень важен для нормального самочувствия.

  • Пейте достаточно чистой воды и откажитесь от спиртных напитков.

  • Если вы принимаете регулярно препараты, не забывайте обеспечить себя запасом лекарств.

Главный совет — не впадать в панику и не накручивать себя. Врач напоминает: мы живем на Земле, и на нашу планету в любом случае влияет энергия Солнца. Поэтому лучше не накручивать себя и не настраиваться заранее на плохое самочувствие, и тогда велик шанс, что бурю вы сможете перенести без особенных проблем.

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Автор текста:Дарья Гапионок
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