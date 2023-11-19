В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближении магнитной бури

Осенью многие люди склонны к меланхолии. Солнца с каждым днем все меньше, температура за окном все ниже — как уж тут не загрустить? Однако бывает, что обычный осенний сплин переходит в настоящую сезонную депрессию. О том, как понять, что ваше плохое настроение свидетельствует о серьезных ментальных проблемах, можно узнать ЗДЕСЬ.