В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближении магнитной бури

Утром 20 ноября нас ждет магнитная буря. По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые возмущения на Солнце начнутся еще в ночь с воскресенья на понедельник.
Своего пика активность достигнет к 6 часам утра — специалисты прогнозируют слабую бурю уровня G1. Затем магнитосфера немного успокоится, и к 12 часам дня все придет в норму.
Однако расслабляться не стоит: в период с 22 по 26 ноября геомагнитная обстановка будет нестабильной, так что нас ждут новые бури.
Терапевт клинической больницы Святителя Луки
Как отмечает врач-терапевт Анастасия Юсупова, человеческий организм уже давно сумел адаптироваться к жизни в условиях переменчивой геомагнитной обстановки. Однако есть исследования, которые подтверждают, что люди с ослабленным здоровьем все-таки могут столкнуться с неприятными симптомами в такие дни. Это касается, например, детей, гипертоников и людей с хроническими недугами.
Почему так происходит? Терапевт объясняет: у таких людей адаптационные механизмы работают не так хорошо. Обычно именно их называют метеочувствительными. Во время магнитных бурь они часто сталкиваются с повышенной утомляемостью, слабостью, головной болью и перепадами давления.
Что делать, если вы на себе ощутили возмущения на Солнце? Облегчить свое состояние помогут следующие меры.
На время бури лучше запланировать свой день так, чтобы остаться дома. Если есть возможность, лучше отказаться от важных дел и дальних поездок на машине.
Почаще проветривайте свое жилище: свежий воздух очень важен для нормального самочувствия.
Пейте достаточно чистой воды и откажитесь от спиртных напитков.
Если вы принимаете регулярно препараты, не забывайте обеспечить себя запасом лекарств.
Главный совет — не впадать в панику и не накручивать себя. Врач напоминает: мы живем на Земле, и на нашу планету в любом случае влияет энергия Солнца. Поэтому лучше не накручивать себя и не настраиваться заранее на плохое самочувствие, и тогда велик шанс, что бурю вы сможете перенести без особенных проблем.
Кстати
Осенью многие люди склонны к меланхолии. Солнца с каждым днем все меньше, температура за окном все ниже — как уж тут не загрустить? Однако бывает, что обычный осенний сплин переходит в настоящую сезонную депрессию. О том, как понять, что ваше плохое настроение свидетельствует о серьезных ментальных проблемах, можно узнать ЗДЕСЬ.