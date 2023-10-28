Не просто осенний сплин: признаки, что у вас наступила сезонная депрессия

Хорошая новость в том, что проблема эта решаема и вам не придется впадать в спячку до тепла. Специалисты рекомендуют проанализировать свой рацион и добавить в меню больше продуктов с триптофаном. А вот сладкое и спиртное лучше не использовать в качестве средства борьбы с тоской. О других способах взбодриться осенью можно прочитать ЗДЕСЬ.