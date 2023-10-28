Не просто осенний сплин: признаки, что у вас наступила сезонная депрессия

Для кого-то осень — любимое время года, а кто-то все три месяца грустит по лету. Впрочем, в любом случае межсезонье неспроста считается непростым временем для всех людей с хрупким ментальным здоровьем: весной и осенью у многих людей происходит обострение хронических болезней. Психических расстройств это, увы, тоже касается.
Есть много причин, почему осенью в меланхолию и тоску впадают даже здоровые люди. Солнечных часов все меньше, вот и происходит дисбаланс нейромедиаторов, призванных контролировать наши эмоции. Однако в особенной зоне риска те, у кого есть склонность к депрессиям.
Специалисты даже выделяют тип такой депрессии в особую группу. Если депрессия проявляет себя только осенью и человек страдает от грусти, упадка сил и проблем с концентрацией внимания, то речь идет о сезонном аффективном расстройстве.
Не стоит путать этот диагноз с обычной осенней хандрой, знакомой многим. В состоянии аффективного расстройства человек не имеет мотивации для того, чтобы делать даже самые простые дела. Он страдает от ощущения безнадежности и бесполезности, мучится от приступов раздражительности.
Среди других симптомов врачи выделяют следующие:
апатия;
чрезмерная сонливость;
постоянная усталость;
замедленная реакция;
повышенная слезливость;
тревожность;
приступы паники.
Старший преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
Как отмечает старший преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Юлия Фофанова, если вы заметили за собой один из этих признаков, лучший способ помочь себе — обратиться за помощью к психотерапевту. Препараты и терапия у грамотного специалиста помогут справиться с проблемой. Кроме того, попробуйте купить домой специальные лампы, которые имитируют солнечный свет, это поможет поднять настроение.
Важно следить за уровнем витаминов: их нехватка тоже может спровоцировать упадок сил и плохое настроение. А еще не забывайте выделять время на общение с близкими и любимое хобби.
Кстати
А что если до депрессии дело не дошло, но вы при этом все равно чувствуете себя сонной мухой? Не удивляйтесь, что вам постоянно хочется спать. Осенью в организме человека повышается выработка главного гормона сна — мелатонина.
Хорошая новость в том, что проблема эта решаема и вам не придется впадать в спячку до тепла. Специалисты рекомендуют проанализировать свой рацион и добавить в меню больше продуктов с триптофаном. А вот сладкое и спиртное лучше не использовать в качестве средства борьбы с тоской. О других способах взбодриться осенью можно прочитать ЗДЕСЬ.