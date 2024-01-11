7 продуктов, которые помогут выглядеть и чувствовать себя моложе

Старение — процесс абсолютно естественный, и нет никаких причин его бояться и переживать из-за каждой новой морщинки. Однако, будем честны, все мы хотим оставаться бодрыми и здоровыми как можно дольше, хорошо выглядеть и быть уверенными в себе.
Мы многое знаем о способах оставаться молодыми и отлично себя чувствовать в любом возрасте. Достаточное количество воды, спорт, здоровый сон и сбалансированный рацион — все это поможет и чувствовать себя хорошо, и выглядеть отлично.
Есть продукты, которые особенно полезны для долголетия. Попробуйте добавить их в свое меню.
Ягоды
Продукты с антиоксидантами помогут организму справляться с последствиями окислительного стресса. Кроме того, эти полезные соединения снижают риск хронических заболеваний. В первую очередь стоит обратить внимание на ягоды. В них много витамина С и антоцианов — тех самых антиоксидантов.
Ягоды помогут сохранить эластичность кожи и защитят от морщин. А еще они укрепят ваши когнитивные функции — улучшат память и речь.
Жирная рыба
Есть множество причин устраивать себе рыбный день чаще раза в неделю. В жирной рыбе есть омега-3 — жирные кислоты, которые помогут сохранить здоровье сердца и мозга, снизить риск возрастных недугов.
Кроме того, эти соединения также помогут сохранить молодость кожи, сделают ее увлажненной и сияющей. Если лосось или форель кажутся неоправданно дорогими, обратите внимание на более бюджетные варианты, например на селедку.
Орехи
Орехи богаты белком — главным строительным материалом для наших клеток. А еще в них есть и антиоксиданты, и жирные кислоты омега-3. Особенно полезны миндаль, богатый витамином Е, и грецкий орех. Используйте их в качестве полезной закуски, и ваша кожа будет выглядеть более напитанной и увлажненной.
Зелень
Многие недооценивают зелень и считают ее бесполезной травой, пригодной только для украшения блюда. Однако на самом деле вам определенно стоит включить ее в свой ежедневный рацион. В листовой зелени есть много железа, кальция, витамины А, С и К. Эти питательные вещества способствуют выработке коллагена и защищают кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. Кроме того, витамин К сбережет от возрастных болезней, а витамин С поможет замедлить снижение когнитивных функций.
Помидоры
В помидорах есть ликопин. Именно благодаря этому веществу томаты имеют такой яркий цвет. Ликопин — антиоксидант, защищающий кожу от воздействия солнечных лучей. Кроме того, ликопин помогает бороться с первыми признаками старения.
А еще это вещество имеет заслуженную репутацию противоракового средства. Укрепит помидор и сердечно-сосудистую систему.
Темный шоколад
Темный шоколад неспроста считают самым полезным вариантом десерта. В нем есть флавониды, которые также могут помочь замедлить процесс старения кожи, защитить ее от повреждения ультрафиолетом. Еще темный шоколад способен снизить давление и укрепить сосуды. Выбирайте варианты без большого количества добавленного сахара и наслаждайтесь шоколадкой с чаем без угрызений совести.
Йогурт
Без здорового кишечника не будет ни здорового старения, ни красивой внешности в любом возрасте. Чтобы с пищеварением все было в полном порядке, не забывайте подкармливать свой кишечный микробиом. Идеально для этого подойдет обычный йогурт без добавок и ароматизаторов. В нем много пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают питательным веществам усваиваться. Кроме того, в йогурте есть белок и кальций, которые улучшают состояние мышц, кожи и костей, пишет издание