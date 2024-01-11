7 продуктов, которые помогут выглядеть и чувствовать себя моложе

Без здорового кишечника не будет ни здорового старения, ни красивой внешности в любом возрасте. Чтобы с пищеварением все было в полном порядке, не забывайте подкармливать свой кишечный микробиом. Идеально для этого подойдет обычный йогурт без добавок и ароматизаторов. В нем много пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают питательным веществам усваиваться. Кроме того, в йогурте есть белок и кальций, которые улучшают состояние мышц, кожи и костей, пишет издание ETNT.