6 важных причин пить рассол, похмелье в них не входит

Рассол для многих россиян первое средство наутро после веселой вечеринки. Однако и всем остальным эксперты не советуют сливать солено-пряную жидкость. Оказывается, у нее есть много полезных свойств. Кстати, если вам не нравится вкус рассола, попробуйте разбавить его водой или добавить немного меда или лимона.
Снимает мышечные спазмы
Рассол богат электролитами, которые необходимы для работы мышц и гидратации. Это особенно важно для спортсменов, которые во время тренировок и соревнований теряют слишком много электролитов: они выходят с потом. Следствие обезвоживания — мышечные спазмы. Рассол становится очень эффективным средством и заменяет спортивные напитки.
Увлажняет организм
Да, с этим справится и простая вода, но напиток, обогащенный натрием и калием, сделает это быстрее, и эффект будет длиться дольше. Особенно хорошо пить рассол, если вы много потеете. Напомним, так восполняются электролиты.
Богат витаминами и антиоксидантами
В рассоле есть и антиоксиданты — вещества, которые защищают наши клетки от повреждения активными формами кислорода, и витамины С и Е, которые, как известно, укрепляют иммунную систему
Уменьшает изжогу
Напомним, это неприятное состояние вызывает еда с низкой кислотностью, не выше pH 4,6. При этом некоторые из тех, кто страдает от изжоги, говорят: концентрированный рассол облегчает ее симптомы.
Помогает похудеть
Ученые полагают, что ежедневное употребление уксуса в малых дозах способствует здоровому снижению веса. Об этом говорится в исследовании, проведенном в Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry.
Помогает регулировать уровень сахара в крови
Исследование, опубликованное в Journal of Diabetes Research, показало, что небольшое количество уксуса перед едой помогает контролировать уровень сахара в крови человека после еды. Особенно это актуально для людей с диабетом второго типа.