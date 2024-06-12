6 важных причин пить рассол, похмелье в них не входит

Рассол для многих россиян первое средство наутро после веселой вечеринки. Однако и всем остальным эксперты не советуют сливать солено-пряную жидкость. Оказывается, у нее есть много полезных свойств. Кстати, если вам не нравится вкус рассола, попробуйте разбавить его водой или добавить немного меда или лимона.