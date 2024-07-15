6 причин, почему мы продолжаем отношения, в которых несчастны

Люди обычно стремятся к благополучию и физическому и эмоциональному здоровью. Тогда почему мы по собственной воле остаемся там, где небезопасно и где над нами совершается насилие? Почему человек, осознающий весь вред, наносимый ему разрушительной связью, решает продолжать отношения, в которых не чувствует себя счастливым? Есть как минимум шесть основных причин.
О них в своей новой книге «Почему мы ссоримся с любимыми», которая
Проанализировав свой клинический опыт, я могу с уверенностью заявить, что причин множество и они куда сложнее, чем кажется. Если не принимать во внимание экономическую и трудовую зависимости, а также угрозу жизни в случае выхода жертвы из абьюзивных отношений, то главные причины такого саморазрушительного поведения можно разделить на шесть основных групп.
1. Плохо, зато знакомо
Мы, люди, ненавидим изменения и боимся неизвестности. Нередко мы застреваем в губительной для нас среде просто потому, что привыкли к ней, она стала частью нашей жизни и нас самих. Мы предпочитаем терпеть уже знакомую боль, чем тревожиться из-за неизвестности.
Абьюз, существующий в близких отношениях, в таком случае привычен и даже предсказуем. Подобная предсказуемость служит страдающему от абьюза человеку некой подушкой безопасности. Если агрессор хорошо знаком, то его поступки уже не удивляют, их можно предвидеть. А все предсказуемое дарит ощущение безопасности и неуязвимости. Незнакомому мы предпочитаем знакомое, пусть оно и наносит вред, и ранит.
2. Эмоциональная зависимость
Эмоциональная зависимость от человека, с которым вы на протяжении какого-то времени состоите в отношениях, формируется примерно так же, как и зависимость, например, от алкоголя или сахара. Зачастую любовь невозможно отличить от эмоциональной зависимости, за которой прячется зависимость химическая, возникающая как ответ на присутствие партнера.
Я говорю «химическая», поскольку мы привыкаем к наличию в нашем организме эндорфинов, выделяющихся в ответ на присутствие возлюбленного. Привычка — это психологический феномен, возникающий в результате длительного нахождения рядом с любым объектом. Если к ноге привязать колесо, а через девять месяцев его отвязать, то мы будем жутко по нему тосковать. Возможно, без колеса мы даже не сможем нормально спать по ночам и жизнь нам будет казаться пустой. Эмоциональная зависимость не есть любовь, здесь кроется самое глубокое заблуждение. Обычно в отношениях с абьюзером возникает зависимость. Человек привык, эмоционально привязался к агрессору и теперь не представляет без него своей жизни. Примерно то же самое испытывает наркоман к потребляемому им веществу.
3. Восприятие абьюзера как жертвы себя самого
Нередко после физического или психологического насилия абьюзера терзает чувство вины и раскаяния. Он искренне страдает и всячески старается исправиться. Дарит подарки, проявляет жесты любви и расплывается в обещаниях, в результате чего жертва начинает воспринимать его вспышки гнева как нечто несвойственное природе партнера: просто в определенных ситуациях на него что-то находит, он становится сам не свой. Он или она на самом деле хороший человек, который порой теряет самообладание.
Иногда можно услышать следующее: «Он не такой, это все из-за стресса, алкоголя или его детских травм». Даже если его агрессивное поведение и является результатом детских травм, даже если алкоголь или наркотики и служат триггером, каждый взрослый человек ответствен за собственные поступки и их последствия.
Проблемы никем не управляют бессознательно, если нет внутреннего одобрения подобных моделей поведения. Оскорбления или удары — это всегда выбор, в то время как желание этих действий выбором не является. Желание оскорбить кого-то неуправляемо, оно просто возникает. Но чтобы желание превратилось в соответствующее действие, чтобы ударить или оскорбить кого-то, требуется воля человека.
4. Надежда, что любовь изменит партнера
Чаще встречается у женщин, чем у мужчин. По моему мнению, это когнитивное искажение основано на представлении о том, что любовь — волшебная сила, способная изменить даже нездоровое устройство личности другого человека.
Мы уже устали слушать, что любовь может все, что она все прощает, исцеляет и преобразует. Однако проведенные на эту тему исследования показывают: как бы ни были сильны чувства одного человека к другому, его поведение останется прежним, не будь на то его собственная воля и не имей он на то личных причин. Любое желание измениться, подпитываемое боязнью остаться одному, продлится ровно столько времени, сколько человек будет испытывать страх. Как только почувствует твердую почву в отношениях, он снова начнет действовать так, как привык, а обещания измениться при этом так и останутся обещаниями.
5. Низкая самооценка жертвы как обоснование насилия
Нередко жертва чувствует себя ответственной за жестокое и агрессивное поведение партнера. Она усвоила представление о себе самой как о ничего не стоящем человеке, заслуживающем подобного отношения. Неудивительно, что критика, агрессия и оскорбления, звучащие во внутренних диалогах человека, являющегося жертвой абьюза, направлены на самого себя. Как будто у него нет ни возможности, ни права заступиться за себя, ибо оскорбления — это отражение собственного мнения о себе.
Когда люди, находящиеся в абьюзивных отношениях, во время терапии спрашивают меня, что делать, мой совет жертве всегда один: выходить из деструктивной связи.
6. Агрессор сам жертва эмоционального насилия
Как в детском, так и во взрослом возрасте агрессор мог подвергаться абьюзу, нарушению границ и беспределу, что стало частью его эмоциональной истории и теперь воспринимается им как норма. У человека нет иного эмоционального опыта, отличного от того, который он проживал в абьюзивных отношениях. Возможно, он вырос в дисфункциональной семье, где не соблюдались личные границы и присутствовало насилие, где его заставляли повиноваться родителям и другим родственникам и поощряли слепое послушание более авторитетным лицам.
Если в его семье подобное поведение было нормой, то оно стало для него вполне естественным. И нет ничего удивительного в том, что такую манеру взаимодействия с людьми он неосознанно перенес и на любовные отношения. Человек в таком случае не видит разницы между любовью и заботой в здоровых отношениях и замаскированным под заботу и любовь абьюзом.