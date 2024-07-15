6 причин, почему мы продолжаем отношения, в которых несчастны

Проанализировав свой клинический опыт, я могу с уверенностью заявить, что причин множество и они куда сложнее, чем кажется. Если не принимать во внимание экономическую и трудовую зависимости, а также угрозу жизни в случае выхода жертвы из абьюзивных отношений, то главные причины такого саморазрушительного поведения можно разделить на шесть основных групп.

1. Плохо, зато знакомо

Мы, люди, ненавидим изменения и боимся неизвестности. Нередко мы застреваем в губительной для нас среде просто потому, что привыкли к ней, она стала частью нашей жизни и нас самих. Мы предпочитаем терпеть уже знакомую боль, чем тревожиться из-за неизвестности.

Абьюз, существующий в близких отношениях, в таком случае привычен и даже предсказуем. Подобная предсказуемость служит страдающему от абьюза человеку некой подушкой безопасности. Если агрессор хорошо знаком, то его поступки уже не удивляют, их можно предвидеть. А все предсказуемое дарит ощущение безопасности и неуязвимости. Незнакомому мы предпочитаем знакомое, пусть оно и наносит вред, и ранит.