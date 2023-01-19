Любой человек, который хоть раз в жизни пробовал худеть, знает, как много мифов на эту тему существует. Одни говорят, что надо обязательно считать калории — и все получится, другие твердят, что калории считать ни в коем случае нельзя. Третьи рассказывают, от каких продуктов нужно непременно отказаться, четвертые говорят: не нужно себе ничего запрещать! В общем, разобраться довольно нелегко.
Вот четыре самых распространенных совета о том, как сбросить лишний вес, которые на самом деле не работают.
«Больше двигайся, меньше ешь»
С одной стороны, дефицит калорий и спорт действительно могут дать результат. Однако прежде чем дать кому-то такой совет и заявлять, что ничего сложного в похудении нет, нужно вспомнить: далеко не всегда этих усилий достаточно.
Во-первых, нередко люди не могут похудеть по психологическим причинам. Кто-то страдает от РПП, кто-то систематически заедает стресс, а кто-то пытается с помощью еды восполнить дефицит любви. Во-вторых, иногда вес не получается скинуть из-за болезни. В-третьих, дефицит калорий не должен быть слишком большим — иначе сбросить вес не получится.
Поэтому некоторым людям для того, чтобы похудеть, недостаточно просто меньше есть и больше заниматься в зале. Кому-то потребуется поход к врачу или к психологу.
«Не ешьте жирное»
Нередко можно услышать совет отказаться от жиров — и похудеть тогда, мол, получится очень быстро. Бесспорно, жиры более калорийны, чем белки или углеводы. Однако без жиров нашему организму придется худо — они помогают дольше оставаться сытыми и поддерживают здоровье.
Так что не бойтесь есть авокадо, орехи, оливковое масло, темный шоколад или греческий йогурт.
«Кардио для худеющих, силовые для качков»
Кардиотренировки действительно помогают сжигать калории. Однако если вы хотите иметь стройную, подтянутую фигуру, вам потребуются силовые тренировки, чтобы под жиром нарастить мышечную массу. Кроме того, чем больше мышц — тем быстрее метаболизм.
Если обходиться только кардио, вес вы потеряете, но приобретете «худое ожирение»: то есть ваш вес будет нормальным, а вот процент жира — все еще высоким.
«Волшебный детокс»
Вам не нужно сидеть на детокс-соках, чтобы похудеть. Во-первых, нет доказательств, что они работают. Во-вторых, такой способ похудения может только навредить вашему организму, ведь подобный скудный рацион не сможет обеспечить вас необходимыми питательными веществами.
Лучшая «детокс-диета» для вас — это сбалансированное питание, достаточное количество воды и отказ от вредных привычек. В таком случае ваше тело будет вам благодарно, пишет