«Больше двигайся, меньше ешь»

С одной стороны, дефицит калорий и спорт действительно могут дать результат. Однако прежде чем дать кому-то такой совет и заявлять, что ничего сложного в похудении нет, нужно вспомнить: далеко не всегда этих усилий достаточно.

Во-первых, нередко люди не могут похудеть по психологическим причинам. Кто-то страдает от РПП, кто-то систематически заедает стресс, а кто-то пытается с помощью еды восполнить дефицит любви. Во-вторых, иногда вес не получается скинуть из-за болезни. В-третьих, дефицит калорий не должен быть слишком большим — иначе сбросить вес не получится.