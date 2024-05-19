3 причины, почему вы считаете себя плохой мамой, но это не так

Идеальных родителей не существует. Все мы живые люди, можем погорячиться, неправильно понять ребенка или же допустить любую другую ошибку. Это нормально и естественно, говорят психологи. Независимо от того, сколько у женщины детей и какие у нее с ними отношения, она периодически может испытывать чувство стыда. Появляются мысли: «Достаточно ли я хорошая мама? Может, многое делаю совсем не так?»
Психолог Анастасия Грачева заверяет, что вы самая лучшая мама для вашего ребенка. А чувство стыда вполне объяснимо.
Почему вы можете считать себя плохой мамой
Не принимаете своего внутреннего ребенка. Внутри каждой строгой мамы живет маленькая девочка, которая старается сделать все идеально, чтобы не потерять право на любовь и принятие. «Вы можете не выдерживать ваших детей, потому что у вас самих в детстве не было того, кто бы выдержал вас, маленькую. Вам было необходимо подстраиваться под взрослых, вы не могли расслабиться и ощутить безусловную любовь», — говорит эксперт. Важно отпустить страх не быть идеальной, тогда злость и раздражение уйдут.
Сравниваете себя с другими мамами. Некоторые женщины смотрят на других родителей, в том числе и блогеров из Сети. Складывается впечатление, что у чужих детей то самое идеальное детство. Появляются вопросы: «А почему я не успеваю?», «Почему мой капризничает?» и еще сотни «почему». Но вы не можете знать, как на самом деле обстоят дела по ту сторону экрана.
Постоянно критикуете себя. Не каждая мама может отстоять границы, когда муж или близкие спорят по поводу методов воспитания. Отсюда и появляются сомнения, что вы точно делаете что-то не так.
Надо понимать, что современные дети не трудные и не легкие. Они обычные дети, которым, как и сто лет назад, по-прежнему нужны тепло маминых объятий, забота и поддержка. Не накручивайте себя и не сравнивайте с другими! Тогда у ребенка будет спокойный и психологически здоровый родитель, который точно станет самым лучшим и обожаемым.
Тест: хорошая ли вы мама
Клинический и перинатальный психолог, медик, член Российской ассоциации репродукции человека и Международной ассоциации психологов
Если мама переживает и часто сомневается, правильно ли она воспитывает своего ребенка, это уже хороший знак. Психолог, эксперт по вопросам семейных отношений специально для «Доктора Питера» составила тест, чтобы любая мама могла хотя бы примерно оценить, есть ли у нее проблемы с воспитанием ребенка.