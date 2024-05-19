3 причины, почему вы считаете себя плохой мамой, но это не так

Не принимаете своего внутреннего ребенка. Внутри каждой строгой мамы живет маленькая девочка, которая старается сделать все идеально, чтобы не потерять право на любовь и принятие. «Вы можете не выдерживать ваших детей, потому что у вас самих в детстве не было того, кто бы выдержал вас, маленькую. Вам было необходимо подстраиваться под взрослых, вы не могли расслабиться и ощутить безусловную любовь», — говорит эксперт. Важно отпустить страх не быть идеальной, тогда злость и раздражение уйдут.

Сравниваете себя с другими мамами. Некоторые женщины смотрят на других родителей, в том числе и блогеров из Сети. Складывается впечатление, что у чужих детей то самое идеальное детство. Появляются вопросы: «А почему я не успеваю?», «Почему мой капризничает?» и еще сотни «почему». Но вы не можете знать, как на самом деле обстоят дела по ту сторону экрана.