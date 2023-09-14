3 плохие привычки, которые на самом деле могут говорить о высоком IQ

По мнению психологов, некоторые привычки, которые обычно относят к лени или даже грубости, могут быть на самом деле показателем острого ума и высокого интеллекта. Хотя окружающим такое поведение точно не понравится, а сравнения и выводы покажутся слишком спорными.
Итак, вот про какие плохие привычки
1. Оставлять везде беспорядок
Существует теория, что быть неряшливым автоматически означает быть неорганизованным и, следовательно, менее продуктивным. Но есть ли здесь связь?
Психологи из Университета Миннесоты обнаружили, что люди, у которых в комнатах царил беспорядок, были умнее и имели более высокий IQ. Действительно, когда ваш ум занят важными и интересными делами, порядок в комнате — наименьшая из забот. Более того, беспорядок может говорить о том, что вы очень творческая личность и можете мыслить нестандартно.
По словам руководителя исследования Кэтлин Вохс (Kathleen Vohs), беспорядочная обстановка может вдохновлять на отказ от традиций и привести к новым озарениям. И наоборот, порядок вокруг может поощрять условности и осторожность.
2. Поздно ложиться спать
Засиживаться допоздна и рано вставать на работу — не лучший вариант для здоровья. Как правило, многих людей такой график сна выбивает надолго из колеи и сильно влияет на работу в течение следующего дня. Однако, как говорят сомнологи, при средней длительности сна от 7 до 9 часов индивидуальная норма может варьироваться от 4 до 12 часов.
Ученые обнаружили связь между циркадными ритмами и уровнем интеллекта. Исследование, опубликованное в журнале Psychology Today, показало, что люди, которые поздно ложились спать и поздно просыпались по утрам, имели более высокий IQ. Да и среди знаменитых людей немало полуночников — например, Чарльз Дарвин и Уинстон Черчилль.
3. Сквернословить
Людей, которые ругаются, часто воспринимают как вульгарных, невежливых и лишенных приличного словарного запаса. Однако исследование, проведенное в колледже Марист в Нью-Йорке, показало обратное: люди, которые используют ругательства, часто имеют более обширный словарный запас и более высокие навыки риторики.
Кроме того, такие люди могут быть более честными: они ругаются в порыве эмоций, поэтому с большей вероятностью покажут свое истинное лицо и выразят свои настоящие чувства. Также ругань помогает снять стресс, как физический, так и эмоциональный, и даже облегчить боль.
Кстати
Исследователи из Университета Восточной Финляндии предположили, что IQ мужчин тесно связан с привычками и увлечениями. Достаточно обратить внимание на то, как он проводит свое свободное время, чтобы вычислить интеллектуала. Как отличить умного мужчину от глупого, читайте ЗДЕСЬ.
О других неочевидных особенностях людей с высоким интеллектом читайте ЗДЕСЬ.