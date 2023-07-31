«Жидкая удача» и другие зелья из «Гарри Поттера», у которых есть реально существующие аналоги

Его аналогом можно назвать шпанскую мушку (кантаридин) — один из древних гомеопатических препаратов, направленных на повышение либидо, который использовали как женщины, так и мужчины. По словам Ольги Бахиревой, своим названием он обязан насекомому, которое вырабатывает яд — основной компонент препарата. Однако, по словам эксперта Пермского политеха, изначально у средства был серьезный недостаток: оно включало достаточно большое количество этого самого яда, из-за чего мужчины могли страдать сильными приступами судорог из-за отравления ядом.