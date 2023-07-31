«Жидкая удача» и другие зелья из «Гарри Поттера», у которых есть реально существующие аналоги

По словам Ольги Бахиревой, аналогами чудодейственных зелий могут быть как бабушкины настойки, которые до сих пор используются в народной медицине, так и биологически активные добавки, продающиеся в аптеках.
В день рождения Гарри Поттера, который поклонники творчества Джоан Роулинг отмечают 31 июля, химик рассказала, какие аналоги зелий из книги реально существуют и как они работают.
Доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат химических наук
1. Феликс Фелицис, или «жидкая удача»
Этот волшебный напиток привлекает в жизнь выпившего удачу и успех. Кроме того, человек начинает чувствовать себя окрыленным, будто любые трудности ему по плечу.
По мнению эксперта ПНИПУ, подобным образом на человека действуют антидепрессанты — препараты, которыми лечат депрессию. Они влияют на повышение количества «гормона счастья» серотонина в организме, выравнивая нарушенный баланс нейромедиаторов: норадреналина, дофамина и серотонина. Важно: применять такие лекарства можно только по назначению врача, который подберет нужный препарат и дозировку.
«В прошлом депрессию лечили по-разному. В античном мире — рвотными и слабительными веществами, в эпоху Возрождения — вином и солнечными ваннами. В эпоху Просвещения считали, что помогут внешние раздражители, например насекомые. В XIX веке депрессию стали лечить раствором камфоры в винной кислоте. Принимали и средства, которые в наши дни запрещены для продажи, некоторые из них признаны наркотическими», — отметила Ольга Бахирева.
2. Сыворотка правды
В мире «Гарри Поттера» она заставляет выпившего ее говорить только истину.
В действительности же, по словам химика Пермского политеха, сывороткой правды принято называть тиопентал натрия (или пентотал натрия), который используется для анестезии. При введении в организм он уменьшает метаболическую активность мозга, тем самым замедляя мыслительный процесс.
3. Амортенция
В книге это мощное приворотное зелье, которое способно создать сильное влечение к тому, кто приготовил напиток.
Его аналогом можно назвать шпанскую мушку (кантаридин) — один из древних гомеопатических препаратов, направленных на повышение либидо, который использовали как женщины, так и мужчины. По словам Ольги Бахиревой, своим названием он обязан насекомому, которое вырабатывает яд — основной компонент препарата. Однако, по словам эксперта Пермского политеха, изначально у средства был серьезный недостаток: оно включало достаточно большое количество этого самого яда, из-за чего мужчины могли страдать сильными приступами судорог из-за отравления ядом.
Кроме того, для привлечения противоположного пола широко используются и духи с феромонами.
4. Болтливое зелье
Оно меняет голос выпившего, делает его противным и писклявым. По словам химика, такой же эффект дает вдыхание гелия.
Также Ольга Бахирева отметила, что основное влияние на развитие голоса оказывают половые гормоны. Секреция мужского полового гормона тестостерона утолщает голосовые связки, и звук приобретает более низкий диапазон, а женский гормон эстрадиол смягчает звучание. А еще кратковременное изменение голоса может быть вызвано стрессом: гормон кортизол повышает голос.
5. Напиток живой смерти
В волшебном мире он использовался как сильное усыпляющее средство.
Как говорит химик, его аналоги встречаются и в других литературных произведениях. Например, «мертвая вода» — снотворное, которое выпила Джульетта. В 1903 году немецкий химик Герман Эмиль Фишер разработал первое снотворное — веронал, которое назвал в честь Вероны, родины Ромео и Джульетты.
«Это средство оказывает успокаивающее действие, погружает в глубокий сон. Именно такой, каким заснула в родовом склепе Джульетта Капулетти, чтобы избежать свадьбы с нелюбимым Парисом. Видимо, Фишер был под большим впечатлением от творчества Шекспира, и натура ученого поддалась романтическому настроению», — сказала Ольга Бахирева.
5. Зелье красоты
Оно способно сделать выпившего очень привлекательным.
По словам ученого Пермского политеха, в реальном мире такими свойствами обладают прежде всего витамины. Современные «таблетки красоты» содержат коллаген, аминокислоты омега-3, гиалуроновую кислоту, биотин и другие компоненты.
По словам Ольги Бахиревой, биотин — «витамин женской красоты». Он помогает регулировать жировой обмен и работу потовых желез, а также замедляет старение.