WSJ: «Ученые предупредили о серьезном росте заболеваемости раком среди молодежи»

В мире растет заболеваемость раком среди людей младше 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. В США за последние 20 лет число таких выявленных случаев выросло на 12,8%. Об этом
По мнению онкологов, причина такого «омоложения» больных до конца непонятна. Дело может быть в образе жизни, который ведет молодежь, — например, в меньшей физической активности или употреблении большого количества переработанных продуктов.
«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — говорит доктор Андреа Черчек, руководитель программы для пациентов с ранним проявлением рака ЖКТ в онкоцентре Нью-Йорка.
Доктор Моник Гэри, директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании, тоже наблюдает похожую картину. По словам специалиста, в его практике встречается все больше молодых людей, что противоречит убеждению, что рак — болезнь старости.
Часто диагностируют у молодых
Как рассказывал ранее Михаил Кропотов, заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Блохина, в последнее время действительно все чаще появляются случаи заболевания некоторыми видами рака среди молодых. По словам врача, особенно часто у молодежи находят рак ротоглотки, который связывают с вирусом папилломы человека. Чаще с этой болезнью сталкиваются мужчины, и, как правило, с активной сексуальной жизнью.
Нередко также сообщается о случаях заболевания среди молодых, чьи жалобы в силу возраста поначалу не воспринимают всерьез. Так, 29-летняя американка полтора года ходила по врачам, но ее называли ипохондриком, «слишком молодой для онкологии» и прописывали успокоительные. В итоге у женщины все-таки оказался рак, она лишилась почки. А у 33-летней женщины врачи приняли симптом рака груди за побочный эффект контрацепции.