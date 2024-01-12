WSJ: «Ученые предупредили о серьезном росте заболеваемости раком среди молодежи»

Как рассказывал ранее Михаил Кропотов, заведующий хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Блохина, в последнее время действительно все чаще появляются случаи заболевания некоторыми видами рака среди молодых. По словам врача, особенно часто у молодежи находят рак ротоглотки, который связывают с вирусом папилломы человека. Чаще с этой болезнью сталкиваются мужчины, и, как правило, с активной сексуальной жизнью.