Всего одна инъекция препарата, который разработали в США, снижает высокое давление на 6 месяцев

Высокое давление — очень распространенная проблема, одна из тех, что мягко и почти бессимптомно способна свести человека в могилу. Многим людям для хорошего самочувствия приходится ежедневно принимать таблетки. Однако медицина не стоит на месте: американская компания Alnylam создала препарат, который попадает в тело человека через укол. Разработчики уже провели ранние клинические испытания в четырех центрах Великобритании.