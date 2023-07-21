Всего одна инъекция препарата, который разработали в США, снижает высокое давление на 6 месяцев

Высокое давление — очень распространенная проблема, одна из тех, что мягко и почти бессимптомно способна свести человека в могилу. Многим людям для хорошего самочувствия приходится ежедневно принимать таблетки. Однако медицина не стоит на месте: американская компания Alnylam создала препарат, который попадает в тело человека через укол. Разработчики уже провели ранние клинические испытания в четырех центрах Великобритании.
Симптомы повышенного давления:
тревожность;
учащенное сердцебиение;
головокружение;
одышка;
покрасневшее лицо;
боль в районе сердца.
В испытаниях приняли участие 107 человек с диагностированной гипертонией. Из них 80 получили одну инъекцию нового препарата зилебесирана, 31 — получили плацебо. Пятерых пациентов, изначально получивших плацебо, позднее перевели на зилебесиран. Оказалось, что у тех, кто получил лекарство, систолическое артериальное давление значительно снизилось, причем эффект сохранялся на протяжении шести месяцев.
В среднем, как отметили специалисты, давление падает более чем на 10 мм рт. ст. при дозе 200 мг или более препарата и более чем на 20 мм рт. ст. при максимальной дозе 800 мг.
Гипертонию довольно трудно диагностировать и лечить из-за того, что давление естественным образом то снижается, то понижается в течение дня. Однако испытания показали, что зилебесиран помогает добиться устойчивого эффекта и стабильного давления.
Это лекарство предотвращает выработку ангиотензина — гормона, ответственного за сужение сосудов. В дальнейшем ученые планируют изучить применение инновационного препарата раз в квартал или два раза в год для лечения людей с повышенным давлением.
Как отмечает профессор Дэвид Уэбб, который выступил руководителем исследования в Эдинбурге, за последние 17 лет на рынке не было лицензировано нового класса лекарств для лечения гипертонии. Поэтому разработка зилебесирана открывает новые возможности для терапии, пишет издание
Кстати
Впрочем, есть несколько эффективных способов понизить артериальное давление без таблеток. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.