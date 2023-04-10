Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Врач Парецкая объяснила, насколько опасно отравление формалином

В Москве в пункте выдачи компании «СДЭК» разбилась посылка с бутылками формалина. Экстренная помощь медиков потребовалась шести человекам. Чем грозит отравление, объяснила «Доктору Питеру» врач Елена Парецкая.

10 апреля 2023
Насколько опасно отравление формалином
Источник:
iStockphoto

Чрезвычайная ситуация на востоке Москвы: в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице люди отравились формалином. Шесть человек экстренно обратились за помощью к медикам.

«Сотрудник уронил посылку и разбил содержимое, — объяснили представители экстренных служб Москвы РИА „Новости“. — Людей из помещения потребовалось эвакуировать».

В поврежденной посылке находилось 5 литровых бутылок с формалином. Они приехали в Москву из Ярославля. При падении, по некоторым данным, разбилась только одна из них. Но последствий избежать не удалось. Кстати, изначально речь шла и вовсе о сорока пострадавших. Но по последним данным, их всего шесть.

Читайте также

Людей тошнило, появилась резь в горле, горела носоглотка. Насколько опасно отравление формалином, «Доктор Питер» спросила у эксперта, врача-иммунолога Елены Парецкой.

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог

Формалин — это водный раствор формальдегида (в концентрации 40%), который применяется в различных сферах: медицине, косметологии, производствах. Вещество обычно используют в сильных разведениях как консервант. Оно едкое, обладает специфическим запахом и летучее. Отравиться можно в нескольких случаях: серьезная интоксикация при приеме препарата внутрь, раздражение и повреждение кожи при попадании на нее, вдыхание паров формалина.

Смертельной дозой формалина для человека считают 65-90 мл, принятых внутрь. Пары формалина токсичны, они приводят к раздражению дыхательных путей, глаз и носа с развитием кашля, чихания, слезотечения, выделений из носа, но достичь смертельной концентрации при вдыхании паров достаточно сложно. Признаками отравления, если человек находился в помещении, где циркулируют пары формалина, можно считать помимо описанного:

  • побледнение кожи;

  • ухудшение настроения;

  • резкий упадок сил;

  • боль в горле;

  • жажда;

  • отек гортани;

  • спазмы;

  • повышение температуры;

  • состояние опьянение или обморока;

  • раздражения кожи;

  • проблемы в работе сердца и дыхания;

  • при длительном вдыхании высоких концентраций — кома.

При отравлении формалином нужно обеспечить проветривание помещения и вывести пострадавшего на воздух, расстегнуть одежду, ослабить ремень, воротник, промыть глаза, полость носа и рот чистой водой, обтереть кожу салфетками со слабым раствором нашатырного спирта.

Если человек надышался парами, нужно пить как можно больше жидкости, чтобы выводить с почками продукты метаболизма.

Материалы по теме
Диагностика