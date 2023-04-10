Врач Парецкая объяснила, насколько опасно отравление формалином

Чрезвычайная ситуация на востоке Москвы: в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице люди отравились формалином. Шесть человек экстренно обратились за помощью к медикам.
«Сотрудник уронил посылку и разбил содержимое, — объяснили представители экстренных служб Москвы
В поврежденной посылке находилось 5 литровых бутылок с формалином. Они приехали в Москву из Ярославля. При падении, по некоторым данным, разбилась только одна из них. Но последствий избежать не удалось. Кстати, изначально речь шла и вовсе о сорока пострадавших. Но по последним данным, их всего шесть.
Людей тошнило, появилась резь в горле, горела носоглотка. Насколько опасно отравление формалином, «Доктор Питер» спросила у эксперта, врача-иммунолога Елены Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Формалин — это водный раствор формальдегида (в концентрации 40%), который применяется в различных сферах: медицине, косметологии, производствах. Вещество обычно используют в сильных разведениях как консервант. Оно едкое, обладает специфическим запахом и летучее. Отравиться можно в нескольких случаях: серьезная интоксикация при приеме препарата внутрь, раздражение и повреждение кожи при попадании на нее, вдыхание паров формалина.
Смертельной дозой формалина для человека считают 65-90 мл, принятых внутрь. Пары формалина токсичны, они приводят к раздражению дыхательных путей, глаз и носа с развитием кашля, чихания, слезотечения, выделений из носа, но достичь смертельной концентрации при вдыхании паров достаточно сложно. Признаками отравления, если человек находился в помещении, где циркулируют пары формалина, можно считать помимо описанного:
побледнение кожи;
ухудшение настроения;
резкий упадок сил;
боль в горле;
жажда;
отек гортани;
спазмы;
повышение температуры;
состояние опьянение или обморока;
раздражения кожи;
проблемы в работе сердца и дыхания;
при длительном вдыхании высоких концентраций — кома.
При отравлении формалином нужно обеспечить проветривание помещения и вывести пострадавшего на воздух, расстегнуть одежду, ослабить ремень, воротник, промыть глаза, полость носа и рот чистой водой, обтереть кожу салфетками со слабым раствором нашатырного спирта.
Если человек надышался парами, нужно пить как можно больше жидкости, чтобы выводить с почками продукты метаболизма.