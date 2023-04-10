Врач Парецкая объяснила, насколько опасно отравление формалином

Формалин — это водный раствор формальдегида (в концентрации 40%), который применяется в различных сферах: медицине, косметологии, производствах. Вещество обычно используют в сильных разведениях как консервант. Оно едкое, обладает специфическим запахом и летучее. Отравиться можно в нескольких случаях: серьезная интоксикация при приеме препарата внутрь, раздражение и повреждение кожи при попадании на нее, вдыхание паров формалина.

Смертельной дозой формалина для человека считают 65-90 мл, принятых внутрь. Пары формалина токсичны, они приводят к раздражению дыхательных путей, глаз и носа с развитием кашля, чихания, слезотечения, выделений из носа, но достичь смертельной концентрации при вдыхании паров достаточно сложно. Признаками отравления, если человек находился в помещении, где циркулируют пары формалина, можно считать помимо описанного:

побледнение кожи;

ухудшение настроения;

резкий упадок сил;

боль в горле;

жажда;

отек гортани;

спазмы;

повышение температуры;

состояние опьянение или обморока;

раздражения кожи;

проблемы в работе сердца и дыхания;

при длительном вдыхании высоких концентраций — кома.

При отравлении формалином нужно обеспечить проветривание помещения и вывести пострадавшего на воздух, расстегнуть одежду, ослабить ремень, воротник, промыть глаза, полость носа и рот чистой водой, обтереть кожу салфетками со слабым раствором нашатырного спирта.

Если человек надышался парами, нужно пить как можно больше жидкости, чтобы выводить с почками продукты метаболизма.