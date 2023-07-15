Врач Красикова рассказала, можно ли похудеть от жары

В жаркие летние дни многие из нас задаются вопросом, можно ли похудеть, если столбики термометров зашкаливают за 30 градусов, и при этом без особых усилий?
Неоспоримо, что жара оказывает влияние на организм. Но как это связано с процессом похудения? Рассказывает терапевт.
Терапевт Цифровой клиники ВСК
Теряем воду, а не жир
«Многие люди замечают, что в жару они теряют аппетит и чувствуют себя менее голодными. Это может быть связано с тем, что высокие температуры оказывают воздействие на нервные центры, контролирующие аппетит, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Алина Красикова. — Но на самом деле похудение от жары напрямую связано с водным балансом организма. При интенсивном потоотделении мы теряем воду, а не жир. Если вес уменьшается в жару, то это больше связано с потерей воды и временным снижением общего веса организма.
Что происходит с метаболизмом в жару
Высокие температуры оказывают воздействие на метаболические процессы в организме.
«Скорость обмена веществ в жару может увеличиться, так как организм пытается охладиться и поддерживать нормальную температуру, — объясняет врач. — Только это воздействие — временное и не способствует значительному похудению. Важно помнить, что для устойчивого снижения веса необходимо сочетать правильное питание и физическую активность».
На метаболизм влияет и уровень влажности в жаркий день. Чем он выше, тем обмен веществ ниже.
«В условиях высокой влажности организм труднее отводит тепло, что может вызвать перегрев и увеличение нагрузки на сердце. Высокая влажность также может снизить эффективность испарения пота, что затрудняет охлаждение организма. В результате метаболические процессы могут замедлиться, и похудение затруднится», — рассказывает Алина Красикова.
Жара старит
Исследования показывают, что чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей и повышенная температура воздуха могут ускорить процессы старения кожи, предупреждает доктор.
«Высокая температура воздуха приводит к дегидратации и потере упругости кожи, — говорит врач Красикова. — Также повышенный уровень окислительного стресса, вызванного жарой, может способствовать образованию свободных радикалов, что может повлиять на структуру и здоровье кожи».
Выводы
Жара оказывает влияние на метаболизм человека, но не может считаться главным фактором для похудения.
Вес, потерянный в жару, связан в основном с потерей воды и временным изменением общего веса организма.
Если у вас есть желание снизить вес, в первую очередь необходимо обратить внимание на уровень физической активности, оценить режим питания и качественный состав пищи, которую вы употребляете.
Чтобы процесс снижения веса происходил без вреда для здоровья и результат сохранялся в долгосрочной перспективе, обратитесь на консультацию к врачу-диетологу или терапевту.