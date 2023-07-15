Врач Красикова рассказала, можно ли похудеть от жары

«Многие люди замечают, что в жару они теряют аппетит и чувствуют себя менее голодными. Это может быть связано с тем, что высокие температуры оказывают воздействие на нервные центры, контролирующие аппетит, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Алина Красикова. — Но на самом деле похудение от жары напрямую связано с водным балансом организма. При интенсивном потоотделении мы теряем воду, а не жир. Если вес уменьшается в жару, то это больше связано с потерей воды и временным снижением общего веса организма.