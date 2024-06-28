В субботу на Земле ожидают магнитную бурю, волнения уже начались

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в субботу, 29 июня, ожидается геомагнитный шторм. Предварительно уровень магнитной бури, которая вероятна завтра, оценивают как слабый — не выше G1 по 5-балльной шкале.
Правда, волнения в магнитосфере начались уже сегодня. Об этом можно судить по онлайн-графику космической погоды лаборатории.
Второй же месяц лета пока не обещает ничего серьезного. Согласно долгосрочному прогнозу астрономов, июль пока весь в «зеленой» зоне — активность магнитосферы в пределах нормы.
Кстати, июнь был относительно спокойным для метеозависимых людей, как и предполагали астрономы. Сообщения о вспышках на Солнце поступали регулярно, но до заметных магнитных событий на Земле дело не доходило. Как
Между тем май 2024-го специалисты назвали месяцем с максимальной за 15 лет солнечной активностью, при том что пик текущего цикла еще не пройден. Согласно общемировому прогнозу, его стоит ждать через год — в июле 2025 года. Каким он будет, эксперты пока затрудняются сказать.
Осторожнее с солнцем
Стоит помнить, что сейчас Солнце идет к пику свой активности. И как бы не хотелось побыстрее получить красивый загар, долго находиться под палящими лучами небезопасно, тем более без солнцезащитного крема. Это чревато солнечными ожогами и проблемами с кожей, вплоть до развития агрессивного рака кожи. Что категорически нельзя делать при солнечном ожоге, читайте ЗДЕСЬ.
Так, в июне в Петербурге коварное солнце не пощадило 23-летнюю девушку: она так загорала, что попала в реанимацию. Как писала «Фонтанка.ру», врачи зафиксировали у девушки солнечный ожог 60% тела первой и второй степени, ее состояние оценивали как тяжелое. К сожалению, подобный случай — не единичный.
Кроме того, на солнце велики риски получить тепловой удар. Причем не только людям, но и домашним питомцам. Как безопасно выгуливать собаку в жару, чтобы животное не пострадало, советы ветеринара читайте ЗДЕСЬ.