В Подмосковье спасали девушку, которая сама себе проколола уши и потеряла в мочке серёжку

Совсем недавно врачи этой же больницы помогли 40-летней женщине, у которой в ухе оказался живой таракан. Как он там очутился, осталось загадкой. Но причинил женщине немало проблем: она жаловалась на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. К счастью, все закончилось без осложнений, таракан не успел повредить барабанную перепонку и слуховой проход.