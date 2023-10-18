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В Подмосковье спасали девушку, которая сама себе проколола уши и потеряла в мочке серёжку

Девушка решилась на самостоятельный пирсинг, но в итоге оказалась в больнице. Врачи предупреждают: прокалывание ушей — не такая уж простая манипуляция, как кажется.

18 октября 2023
серьги пирсинг
Источник:
iStockphoto

В Видновскую больницу 17-летнюю девушку привезли с жалобами на острую боль и выделения из уха. Оказалось, что она решила дома проколоть себе ухо, но не рассчитала силы — сделала слишком большое отверстие. После этого девушка попыталась вставить туда миниатюрную серёжку-гвоздик, но украшение неожиданно провалилось в толщу мочки.

Также выяснилось, что уже через несколько часов после процедуры ухо воспалилось, однако девушка решила скрыть это от родителей. Но скоро не заметить это стало невозможным: в течение трех дней мочка распухала, из отверстия сочились выделения.

«Заметив неладное, родители с дочкой обратились к нам. Осмотр показал, что требуется хирургическое вмешательство. По заднему краю мочки мы сделали разрез, целостно достали сережку, удалили гной», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением стационара Кристина Таджикулова.

В Подмосковье спасали девушку, которая сама себе проколола уши и потеряла в мочке серёжку
Источник:

mz.mosreg.ru

После операции врачи назначили девушке терапию для предотвращения осложнений. Как рассказали в минздраве Московской области, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Как добавила ЛОР-врач, прокалывание ушей — не такая уж простая манипуляция, как кажется на первый взгляд. Если есть желание носить сережки, надо обращаться к специалистам, у которых для этой процедуры есть достаточная квалификация.

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А еще обнаружили в ухе живого таракана

Совсем недавно врачи этой же больницы помогли 40-летней женщине, у которой в ухе оказался живой таракан. Как он там очутился, осталось загадкой. Но причинил женщине немало проблем: она жаловалась на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. К счастью, все закончилось без осложнений, таракан не успел повредить барабанную перепонку и слуховой проход.

Что делать, если в ухо залетело или заползло насекомое, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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