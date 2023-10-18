В Подмосковье спасали девушку, которая сама себе проколола уши и потеряла в мочке серёжку

В Видновскую больницу 17-летнюю девушку привезли с жалобами на острую боль и выделения из уха. Оказалось, что она решила дома проколоть себе ухо, но не рассчитала силы — сделала слишком большое отверстие. После этого девушка попыталась вставить туда миниатюрную серёжку-гвоздик, но украшение неожиданно провалилось в толщу мочки.
Также выяснилось, что уже через несколько часов после процедуры ухо воспалилось, однако девушка решила скрыть это от родителей. Но скоро не заметить это стало невозможным: в течение трех дней мочка распухала, из отверстия сочились выделения.
«Заметив неладное, родители с дочкой обратились к нам. Осмотр показал, что требуется хирургическое вмешательство. По заднему краю мочки мы сделали разрез, целостно достали сережку, удалили гной», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением стационара Кристина Таджикулова.
После операции врачи назначили девушке терапию для предотвращения осложнений. Как
Как добавила ЛОР-врач, прокалывание ушей — не такая уж простая манипуляция, как кажется на первый взгляд. Если есть желание носить сережки, надо обращаться к специалистам, у которых для этой процедуры есть достаточная квалификация.
А еще обнаружили в ухе живого таракана
Совсем недавно врачи этой же больницы помогли 40-летней женщине, у которой в ухе оказался живой таракан. Как он там очутился, осталось загадкой. Но причинил женщине немало проблем: она жаловалась на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. К счастью, все закончилось без осложнений, таракан не успел повредить барабанную перепонку и слуховой проход.
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