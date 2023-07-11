В «Общественном контроле» выяснили, какая килька в томатном соусе отдает горечью и кислым

«Килька черноморская (шпрот) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «М» (частная марка торговой сети «Магнит»), изготовленная ООО «Ряжская рыбоперерабатывающая компания» (Рязанская обл.). По словам специалистов, горечь в послевкусии у нее была выраженной.

«Килька черноморская (шпрот) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «Вкусные консервы» (ООО «Омега», Краснодарский край). Кроме горчинки в послевкусии, килька оказалась еще и переварена, а в банке специалисты заметили большое количество мучной смеси, что считается грубым нарушением ГОСТа.

«Килька черноморская неразделанная в томатном соусе» ТМ «Фортуна Крым» (ООО «Фортуна Крым», Республика Крым). Ее вкус эксперты определили как соленый, с горчинкой в послевкусии, а консистенция соуса оказалась жидкой, неоднородной, с расслоением и к тому же с комочками муки.

«Килька черноморская (шпрота) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «Ультрамарин» (ООО Консервный комбинат «Арктика», Республика Крым). Ее вкус оказался кисловатым, с легкой горчинкой.

«Килька балтийская неразделанная в томатном соусе» от ООО «Объединенная морская компания» (Ленинградская обл.). По словам общественников, она оказалась «кислой, с выраженной горечью в послевкусии».

«Килька балтийская неразделанная в томатном соусе» ТМ «Fish мастер» (ООО «Мастершпрот», Санкт-Петербург). У нее также был отмечен кисловатый вкус с легкой горчинкой в послевкусии.