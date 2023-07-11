В «Общественном контроле» выяснили, какая килька в томатном соусе отдает горечью и кислым

Санкт-Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» забраковала семь из восьми банок балтийской и черноморской кильки в томатном соусе разных торговых марок. Все они были куплены в сетевых супермаркетах города и проверены в лаборатории «Тест-С.-Петербург». По результатам экспертизы общественники признали: почти все образцы рыбных консервов не соответствовали указанному на банках ГОСТу 16978-2019 по вкусу, состоянию соуса, укладке рыбы и ее консистенции.
Так, в семи образцах рыбных консервов, получивших замечания специалистов, обнаружили горечь в послевкусии. По словам специалистов, такой привкус в кильке может говорить о том, что продукт, скорее всего, был изготовлен из замороженного сырья, в котором уже начались окислительные процессы. Также консервы могут горчить из-за использования просроченной рыбы: горечь появляется из-за прогоркания рыбьего жира. Еще один возможный вариант — в качестве исходного сырья была использована не килька, а хамса, которая имеет природный привкус горечи.
Кстати
Как рассказали в «Общественном контроле», консервы в томатном соусе готовят из всех видов рыб:
рыбу предварительно подвергают термической обработке — обжаривают в масле, бланшируют паром или маслом, подсушивают;
укладывают в банку;
заливают томатным соусом;
укупоривают;
стерилизуют.
Томатный соус представляет собой смесь томата-пюре, сахара, соли, жареного лука, растительного масла, лаврового листа, перца, гвоздики и других специй, а также уксусной кислоты.
Итак, привкус горечи и другие нарушения эксперты лаборатории
«Килька черноморская (шпрот) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «М» (частная марка торговой сети «Магнит»), изготовленная ООО «Ряжская рыбоперерабатывающая компания» (Рязанская обл.). По словам специалистов, горечь в послевкусии у нее была выраженной.
«Килька черноморская (шпрот) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «Вкусные консервы» (ООО «Омега», Краснодарский край). Кроме горчинки в послевкусии, килька оказалась еще и переварена, а в банке специалисты заметили большое количество мучной смеси, что считается грубым нарушением ГОСТа.
«Килька черноморская неразделанная в томатном соусе» ТМ «Фортуна Крым» (ООО «Фортуна Крым», Республика Крым). Ее вкус эксперты определили как соленый, с горчинкой в послевкусии, а консистенция соуса оказалась жидкой, неоднородной, с расслоением и к тому же с комочками муки.
«Килька черноморская (шпрота) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «Ультрамарин» (ООО Консервный комбинат «Арктика», Республика Крым). Ее вкус оказался кисловатым, с легкой горчинкой.
«Килька балтийская неразделанная в томатном соусе» от ООО «Объединенная морская компания» (Ленинградская обл.). По словам общественников, она оказалась «кислой, с выраженной горечью в послевкусии».
«Килька балтийская неразделанная в томатном соусе» ТМ «Fish мастер» (ООО «Мастершпрот», Санкт-Петербург). У нее также был отмечен кисловатый вкус с легкой горчинкой в послевкусии.
«Килька балтийская (шпрот) неразделанная в томатном соусе» ТМ «Совок» (ООО «Балтком», Калининградская обл.). Эти консервы на вкус были с легкой горчинкой в послевкусии, а соус — неоднородным, с расслоением.
Материалы проверки качества рыбных консервов «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор и Россельхознадзор для принятия мер к изготовителям и продавцам.
Согласно протоколам испытаний, лишь один образец рыбных консервов полностью соответствовал требованиям ГОСТ 16978-2019 по органолептическим показателям. Им оказались самые дорогие из закупленных для экспертизы консервов — «Килька балтийская (шпрот) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «Мореслав» (ООО Консервный комбинат «Арктика», Республика Крым).
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