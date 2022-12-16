Метеозависимым людям на этих выходных придется несладко. С середины четверга, 15 декабря, эксперты наблюдают стремительный рост активности на Солнце — самой сильной за прошедшие 6 месяцев.

По словам специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ , за неполные двое суток зафиксировано более 30 солнечных вспышек, из которых примерно 15 достигали 4-го класса по пятибалльной шкале. Пока вспышек самого высокого класса не было, однако ученые допускают их возможность.

Сейчас уровень активности на Солнце находится между «оранжевым» и «красным» . На Солнце пробудились сразу три центра активности. И как минимум один из них расположен в области, которая связана с нашей планетой линиями магнитного поля. Это повлияет на работу космической техники на орбите Земли. Ситуация может стать еще более сложной из-за геомагнитных бурь. И судя по всему, никаких тенденций к снижению активности на Солнце сейчас нет.