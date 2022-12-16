Метеозависимым людям на этих выходных придется несладко. С середины четверга, 15 декабря, эксперты наблюдают стремительный рост активности на Солнце — самой сильной за прошедшие 6 месяцев.
По словам
Сейчас уровень активности на Солнце находится между «оранжевым» и «красным». На Солнце пробудились сразу три центра активности. И как минимум один из них расположен в области, которая связана с нашей планетой линиями магнитного поля. Это повлияет на работу космической техники на орбите Земли. Ситуация может стать еще более сложной из-за геомагнитных бурь. И судя по всему, никаких тенденций к снижению активности на Солнце сейчас нет.
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Что делать, если вы страдаете от головной боли и других неприятных симптомов во время магнитных бурь? Прежде всего, постарайтесь спланировать свои дела так, чтобы вовремя лечь спать и выспаться — в такие дни сон особенно важен для хорошего самочувствия.
Не забывайте пить достаточно воды: да, этот совет может прозвучать банально, но мало кто соблюдает правильный питьевой режим. Базовая или минимальная потребность жидкости — это 30 мл на 1 кг нормальной массы тела в сутки. Врачи советуют выстраивать свой рацион так, чтобы соотношение воды к другим жидкостям в течение дня было 70 к 30.
Кроме того, постарайтесь не планировать на дни магнитных бурь интенсивные тренировки — физическую активность лучше на время ограничить. Наконец, попробуйте изменить свой рацион и не есть тяжелую, жирную пищу.
Кстати
Далеко не все врачи согласны с теорией о том, будто бы погода влияет на наше самочувствие. По мнению терапевта Анастасии Луканиной, головная боль и другие неприятные симптомы, возникающие на фоне смены погоды, на самом деле вызваны совсем иными причинами. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.