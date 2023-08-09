В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближении мощных вспышек на Солнце

Однако уже в начале августа ситуация на Солнце начала меняться. По словам экспертов, буквально за неделю на нашей звезде произошли две вспышки высшего балла X: 6 августа (Х1.6) и в ночь с 7 на 8 августа (Х1.5). А в субботу, 5 августа, случилась самая сильная за лето магнитная буря , она почти достигла уровня G3 (сильная). Хотя, по оценкам экспертов, она все же уступает по силе двум весенним бурям, имевшим балл G4, — в марте и апреле. А осенью нас могут ждать еще более мощные штормы.