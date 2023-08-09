В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближении мощных вспышек на Солнце

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, июль 2023-го стал самым спокойным геомагнитным периодом на Земле с лета 2021 года: впервые не произошло ни одной магнитной бури.
«Спокойная геомагнитная обстановка в середине лета в некотором смысле стала следствием удачного стечения обстоятельств, так как все сколь-либо значимые вспышки в этом периоде происходили на краю солнечного диска и не могли повлиять на Землю. В то же время нельзя не отметить, что за месяц не произошло ни одной вспышки высшего балла X. Число средних вспышек, обозначаемых буквой M, напротив, выросло в 2,5 раза — с 20 событий в июне 2023 года до 50 событий в июле», —
Однако уже в начале августа ситуация на Солнце начала меняться. По словам экспертов, буквально за неделю на нашей звезде произошли две вспышки высшего балла X: 6 августа (Х1.6) и в ночь с 7 на 8 августа (Х1.5). А в субботу, 5 августа, случилась самая сильная за лето магнитная буря, она почти достигла уровня G3 (сильная). Хотя, по оценкам экспертов, она все же уступает по силе двум весенним бурям, имевшим балл G4, — в марте и апреле. А осенью нас могут ждать еще более мощные штормы.
«Очевидно, что Солнце снова обладает энергией для событий, способных достаточно мощно раскачивать земное магнитное поле. В этой связи все более вероятным становится сценарий, что к осени Солнце окончательно восстановится и начнет непрерывное движение к максимуму цикла, с выходом на вспышки уровня X5 и выше. Пока за предшествующую фазу цикла ни одна вспышка не достигала даже уровня X3. Наиболее сильной вспышкой текущего цикла было событие от 17 февраля уровня Х2.2. Для сравнения: максимальными в современных каталогах вспышек были события уровня X20», — предупреждают в лаборатории.
Несмотря на бурное начало августа, по прогнозам астрономов, в ближайшую неделю не ожидается сильных геомагнитных событий. Индекс магнитной активности будет сохраняться в основном в «зеленой», спокойной, зоне.