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В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре в выходные

Субботнее утро для метеозависимых людей может начаться тяжело. На Земле ожидают геомагнитные волнения, которые грозят перерасти в настоящую магнитную бурю.

3 августа 2023
солнце магнитные бури
Источник:
iStockphoto

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже ночью с 4 на 5 августа должен случиться всплеск геомагнитной активности. Почти сразу же он вырастет до уровня магнитной бури G1 (слабая), после чего начнет снижаться. Во второй половине субботы обстановка должна прийти в норму.

В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре в выходные
Источник:
tesis.xras.ru

Вероятность резких изменений ситуации на Солнце и, как следствие, геомагнитных волнений на Земле всегда существует. К примеру, еще в конце июля прогнозы не обещали никаких магнитных событий на 5 августа, но сейчас они замаячили на горизонте. На сегодня вероятность магнитной бури 4 августа, согласно расчетам астрономов, составляет 20%, 5 августа — 30%.

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Напомним, последнюю магнитную бурю, тоже уровня G1, астрономы фиксировали 1 августа. В целом астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность резко возросла, периодически сообщается о магнитных штормах планетарного масштаба. По оценкам экспертов лаборатории ИКИ и ИСЗФ, до конца лета ожидаются долгие спокойные периоды, которые могут прерываться отдельными активными всплесками продолжительностью около суток. А вот осенью активность Солнца может быстро пойти в рост.

По долгосрочному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, следующий всплеск геомагнитной активности «по плану» должен произойти ближе к концу месяца — 26 августа.

Автор текста:Анастасия Романова
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