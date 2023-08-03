В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре в выходные

Напомним, последнюю магнитную бурю, тоже уровня G1, астрономы фиксировали 1 августа. В целом астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность резко возросла, периодически сообщается о магнитных штормах планетарного масштаба. По оценкам экспертов лаборатории ИКИ и ИСЗФ, до конца лета ожидаются долгие спокойные периоды, которые могут прерываться отдельными активными всплесками продолжительностью около суток. А вот осенью активность Солнца может быстро пойти в рост.