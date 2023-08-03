В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре в выходные

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже ночью с 4 на 5 августа должен случиться всплеск геомагнитной активности. Почти сразу же он вырастет до уровня магнитной бури G1 (слабая), после чего начнет снижаться. Во второй половине субботы обстановка должна прийти в норму.
Вероятность резких изменений ситуации на Солнце и, как следствие, геомагнитных волнений на Земле всегда существует. К примеру, еще в конце июля прогнозы не обещали никаких магнитных событий на 5 августа, но сейчас они замаячили на горизонте. На сегодня вероятность магнитной бури 4 августа, согласно расчетам астрономов, составляет 20%, 5 августа — 30%.
Напомним, последнюю магнитную бурю, тоже уровня G1, астрономы фиксировали 1 августа. В целом астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность резко возросла, периодически сообщается о магнитных штормах планетарного масштаба. По оценкам экспертов лаборатории ИКИ и ИСЗФ, до конца лета ожидаются долгие спокойные периоды, которые могут прерываться отдельными активными всплесками продолжительностью около суток. А вот осенью активность Солнца может быстро пойти в рост.
По долгосрочному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, следующий всплеск геомагнитной активности «по плану» должен произойти ближе к концу месяца — 26 августа.