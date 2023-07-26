В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитных волнениях на Земле

По оценкам экспертов лаборатории ИКИ и ИСЗФ, предварительно до конца лета ожидаются долгие спокойные периоды, которые могут прерываться отдельными активными всплесками продолжительностью около суток. А вот осенью возможен быстрый рост активности Солнца, когда частота и мощность солнечных вспышек резко возрастет. Пик может быть достигнут весной 2024 года, однако высокая активность звезды, по словам специалистов, сохранится не менее чем на 1,5-2 года.