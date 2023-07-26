В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитных волнениях на Земле

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 27 июля геомагнитная обстановка на Земле вновь начнет накаляться. Ожидается, что в первой половине дня магнитосфера Земли придет в возбужденное состояние. Однако до бури дело дойти не должно. После обеда все обещает вернуться в норму.
Согласно прогнозам на ближайшие недели, никаких геомагнитных событий не предвидится, даже небольших. Следующее волнение может случиться 20 августа. Однако стоит помнить, что это прогнозы, ситуация на Солнце может в любое время поменяться, повлияв тем самым на земную магнитосферу. Так, в начале июля геомагнитного возмущения 27-го числа ничто не предвещало.
Последний всплеск геомагнитной активности был замечен 21 июля. Ранее астрономы отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Периодически сообщается о событиях планетарного масштаба: мощные штормы были и в марте, и в апреле, и в мае.
По оценкам экспертов лаборатории ИКИ и ИСЗФ, предварительно до конца лета ожидаются долгие спокойные периоды, которые могут прерываться отдельными активными всплесками продолжительностью около суток. А вот осенью возможен быстрый рост активности Солнца, когда частота и мощность солнечных вспышек резко возрастет. Пик может быть достигнут весной 2024 года, однако высокая активность звезды, по словам специалистов, сохранится не менее чем на 1,5-2 года.