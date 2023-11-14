У 50-летней женщины во время диспансеризации выявили рак нулевой стадии

На приеме женщина пожаловалась на образование на боковой стороне шеи. Обследование показало, что у пациентки узловой зоб. Как рассказали в Новоуренгойской центральной городской больнице, у молодого специалиста Полины Сороко сработала профессиональная интуиция: у пациентки взяли специфический анализ на онкомаркеры щитовидной железы. Результат оказался неутешительным: их количество в крови было намного выше нормы.
Женщина решила самостоятельно обратиться за вторым экспертным мнением в федеральную клинику. Проведенная там гистология подтвердила заключение терапевта НЦГБ. У пациентки была диагностирована аденокарцинома щитовидной железы.
Сообщается, что врачи удалили женщине пораженную раковыми клетками долю железы. По словам специалистов федерального центра, опухоль еще «спала».
«Обнаруженная на самом раннем этапе развития во время диспансеризации, она никак не повлияла на качество жизни пациентки. Женщина будет наблюдаться у онколога, но необходимости в гормональной или химиотерапии пока нет, все анализы в норме», —
Самый «неопасный» рак?
Как ранее рассказывала Замира Раджабова, заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Петрова, среди онкологических заболеваний внутренних органов рак щитовидной железы можно назвать «самым неопасным» — все потому, что такие новообразования развиваются медленно. В особенности папиллярный рак щитовидки, самый распространенный.
По словам онколога, такие опухоли могут расти в течение 5-7 лет и достигать не более одного сантиметра. При этом четких симптомов при мелких новообразованиях нет. Как правило, это случайная находка при профилактическом обследовании. У женщин его выявляют чаще, чем у мужчин.
В медицинском сообществе ведутся дискуссии на тему гипердиагностики и гиперлечения рака щитовидной железы. Некоторые специалисты считают, что иногда папиллярный рак щитовидной железы можно даже не лечить, достаточно лишь наблюдать. Что думает на этот счет хирург-онколог НМИЦ онкологии им. Петрова, читайте ЗДЕСЬ.