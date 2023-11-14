У 50-летней женщины во время диспансеризации выявили рак нулевой стадии

По словам онколога, такие опухоли могут расти в течение 5-7 лет и достигать не более одного сантиметра . При этом четких симптомов при мелких новообразованиях нет. Как правило, это случайная находка при профилактическом обследовании. У женщин его выявляют чаще, чем у мужчин.