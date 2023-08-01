Стальное противопоказание: мужчина достал пулю из глаза только для того, чтобы сделать МРТ

Часто ранние симптомы опухоли мозга даже врачи могут списывать на другие проблемы, поэтому попадают к онкологам поздно. Так, сильные головные боли у 29-летнего жителя Великобритании врачи долго считали последствием стресса и переутомления на работе, но потом выяснилось, что их причина на самом деле в глиобластоме.