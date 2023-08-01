Стальное противопоказание: мужчина достал пулю из глаза только для того, чтобы сделать МРТ

В офтальмологическое отделение Московской областной больницы имени Розанова поступил 26-летний молодой человек с пулей в левом глазу. Выяснилось, что травма несвежая, он получил ее почти шести лет назад из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием. Однако все это время инородное тело в глазу мужчину никак не беспокоило.
Повод вытащить пулю появился только тогда, когда у него начались головные боли и потребовалось сделать МРТ головы. Как известно, металлические элементы в теле считаются прямым противопоказанием для магнитно-резонансной томографии. Вот тут-то пациент и решил обратиться к офтальмологам, чтобы те удалили пулю.
По словам врача-офтальмолога стационара Анны Далиле, иногда инородные предметы в глазу действительно могут находиться годами, при этом не вызывая никакого воспаления. Но это иногда.
«Пациенту повезло, что пуля располагалась почти под бровью, иначе молодой человек мог бы лишиться глаза. Под местной анестезией мы извлекли инородное тело, затем наложили косметический шов. Операция прошла успешно и заняла 30 минут», — рассказала Анна Далиле.
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Два ранних признака растущей опухоли мозга у взрослых
Часто ранние симптомы опухоли мозга даже врачи могут списывать на другие проблемы, поэтому попадают к онкологам поздно. Так, сильные головные боли у 29-летнего жителя Великобритании врачи долго считали последствием стресса и переутомления на работе, но потом выяснилось, что их причина на самом деле в глиобластоме.
Петербургские неврологи также ранее говорили, что длительные головные боли — одна из самых частых жалоб пациентов с опухолью мозга. По словам главного невролога Петербурга Игоря Вознюка, такая головная боль особенно мучит людей во второй половине ночи и утром.
Еще один распространенный ранний симптом — впервые случившийся судорожный приступ. По словам нейрохирурга Петербургского городского онкологического центра Александра Семенова, при таком симптоме для выявления новообразования надо обязательно делать МРТ мозга — компьютерная томография может не увидеть некоторые опухоли.
У детей с опухолью мозга первый симптом опухоли мозга отличается от взрослых. Как рассказывал Александр Семенов, у детей самая первая жалоба и частое проявление — рвота. Их обследуют у гастроэнтерологов, неврологов, и только через 1-1,5 года удается сделать МРТ и поставить правильный диагноз.