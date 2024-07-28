Сильную магнитную бурю ждут в понедельник: кому стоит держать аптечку под рукой

Также эксперты ранее говорили, что активность Солнца продолжает расти, наша звезда движется к пику своей активности, который, согласно общемировому прогнозу, ожидают в июле 2025 года. То есть ровно через год. Например, в мае 2024 года индекс солнечной активности Солнца уже достигал максимального значения за последние 15 лет: он составлял около 172 при максимуме за всю историю наблюдений с 1749 года около 300.