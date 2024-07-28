Сильную магнитную бурю ждут в понедельник: кому стоит держать аптечку под рукой

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 29 и 30 июля на Земле возможен магнитный шторм. Его начала ждут в понедельник ближе к ночи, но основная часть должна прийтись на первую половину вторника. К вечеру 30 июля все должно вернуться в норму. По оценкам астрономов, сила возможной бури может достигнуть уровня G1-G2 по 5-балльной шкале.
В последние дни поведение магнитосферы тоже не показывает штиля. Судя по онлайн-графику лаборатории ИКИ и ИСЗФ, периодически происходят всплески активности, правда не доходящие до уровня бури.
Кстати, еще 10 дней назад прогноз не показывал бурю в конце месяца. Какой из них оправдается на этот раз, станет понятно совсем скоро.
Напомним, несмотря на отсутствие мощных геомагнитных событий в июле, в середине месяца на Солнце произошла самая мощная за все лето-2024 вспышка высшего уровня, ей был присвоен балл X1.9.
Также эксперты ранее говорили, что активность Солнца продолжает расти, наша звезда движется к пику своей активности, который, согласно общемировому прогнозу, ожидают в июле 2025 года. То есть ровно через год. Например, в мае 2024 года индекс солнечной активности Солнца уже достигал максимального значения за последние 15 лет: он составлял около 172 при максимуме за всю историю наблюдений с 1749 года около 300.
Метеозависимым приготовиться
По словам врачей, до сих пор нет научных доказательств того, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье и развитие определенных заболеваний. Между тем в периоды колебаний в геомагнитном поле планеты большое число людей продолжает испытывать дискомфорт и жаловаться на плохое самочувствие.
Как рассказывала ранее Анастасия Юсупова, врач-терапевт и кардиолог Клинической больницы Святителя Луки, некоторые исследования все же показывают определенное влияние магнитных бурь. Но не на всех, а только на людей с ослабленным здоровьем. Например, на:
гипертоников,
маленьких детей,
страдающих хроническими заболеваниями.
По словам Анастасии Юсуповой, это происходит потому, что их адаптационные механизмы к изменениям окружающей среды по каким-то причинам снижены. Такие метеочувствительные люди в определенных погодных условиях могут испытывать головную боль, слабость, скачки давления, повышенную утомляемость.
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