Страдающим головной болью приготовиться: астрономы предупредили о магнитных бурях в выходные

Напомним, на этой неделе на Солнце произошла самая мощная за все лето-2024 вспышка высшего уровня, ей был присвоен балл X1.9. Как сообщали астрономы, она была примерно в 4 раза слабее, чем рекордное в этом солнечном цикле событие 14 мая — вспышка X8.7. Также специалисты предупредили, что примерно с 12 июля активность нашей звезды начала заметно расти.