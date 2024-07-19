Страдающим головной болью приготовиться: астрономы предупредили о магнитных бурях в выходные

По прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, на Земле ожидаются магнитные бури. Пока несильные: они не должны превысить уровень G1 по 5-балльной шкале. Но это только прогноз, все может измениться.
Судя по онлайн-прогнозу, пока геомагнитная ситуация на планете в пределах нормы.
Долгосрочный прогноз экспертов лаборатории на сегодня пока не обещает беспокойного завершения июля и начала августа. Других серьезных волнений магнитосферы не ожидается.
Напомним, на этой неделе на Солнце произошла самая мощная за все лето-2024 вспышка высшего уровня, ей был присвоен балл X1.9. Как сообщали астрономы, она была примерно в 4 раза слабее, чем рекордное в этом солнечном цикле событие 14 мая — вспышка X8.7. Также специалисты предупредили, что примерно с 12 июля активность нашей звезды начала заметно расти.
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