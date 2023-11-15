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Сильная магнитная буря надвигается на Землю, она будет бушевать несколько дней

На Земле вновь ожидаются мощные геомагнитные волнения, которые могут затянуться на 5 дней. Начнутся они, по прогнозам, 22 ноября и сразу с настоящей магнитной бури.

15 ноября 2023
магнитные бури
Источник:
iStocphoto

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 22 по 26 ноября должен произойти новый всплеск активности магнитосферы, который выльется в серию магнитных бурь. Согласно предварительным данным, магнитные бури ожидаются 22, 24 и 25 ноября, пока не очень мощные, уровня G1 (слабые), но это только прогноз. Как показывает практика, ситуация на Солнце, а затем и на нашей планете может меняться буквально за считаные часы. Так, к примеру, было в начале ноября, когда мощность случившейся бури стала сюрпризом даже для астрономов, они назвали ее «исключительно крупной». Между бурями 23 и 26 ноября магнитосфера будет оставаться в возмущенном состоянии, которое пока не обещает перерасти в бурю.

Сильная магнитная буря надвигается на Землю, она будет бушевать несколько дней
Источник:

tesis.xras.ru

В Лаборатории ИКИ и ИСЗФ уже предупреждали, что осенью активность Солнца будет расти. А основной прогноз на осень и зиму был следующим: возвращение Солнца в фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа магнитных бурь. Судя по происходящим волнениям, он подтверждается.

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Как защитить сердце и сосуды во время бури: 4 совета врача

Во время магнитных бурь многие люди жалуются на самочувствие, в том числе на скачки давления и пульса. По словам врача-кардиолога и психосоматолога Анны Кореневич, проблемы с сердцем и сосудами во многом зависят от психического состояния.

Медицина

Врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

«Сердце — эмоциональный орган, который в первую очередь воспринимает весь негатив. А люди, которым угрожают магнитные бури, — это люди с тревожной психикой. Они очень легко цепляют внешний негатив, особенно в состоянии физического переутомления», — объяснила Анна Кореневич в своем телеграм-канале.

Специалист рассказала, что делать, чтобы обезопасить сердце и сосуды в период магнитных бурь. Причем без лекарств.

  1. Больше отдыхайте. Чем больше вы отдохнули, тем выше у вас сопротивляемость организма. И в целом старайтесь соблюдать режим труда и отдыха не только во время магнитных бурь.

  2. Ограничьте поток негативной информации.

  3. Не общайтесь с негативными людьми, не цепляйте на себя лишний негатив.

  4. Позвольте себе что-то приятное — то, что действительно вам нравится и приносит удовольствие.

Как ранее рассказывала Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог Клинической больницы Святителя Луки, научных доказательств того, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье и развитие определенных заболеваний и состояний у людей нет. Однако многие действительно в такие дни плохо себя чувствуют. Кардиолог также советовала таким людям не накручивать себя: чем проще мы относимся к влиянию Солнца на Землю, которое было всегда, чем меньше мы накручиваем себя, тем меньше настраиваемся на какие-то неблагоприятные симптомы и тем легче проходят для нас эти природные явления. Чем еще можно себе помочь во время магнитных бурь, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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