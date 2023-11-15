Сильная магнитная буря надвигается на Землю, она будет бушевать несколько дней

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 22 по 26 ноября должен произойти новый всплеск активности магнитосферы, который выльется в серию магнитных бурь. Согласно предварительным данным, магнитные бури ожидаются 22, 24 и 25 ноября, пока не очень мощные, уровня G1 (слабые), но это только прогноз. Как показывает практика, ситуация на Солнце, а затем и на нашей планете может меняться буквально за считаные часы. Так, к примеру, было в начале ноября, когда мощность случившейся бури стала сюрпризом даже для астрономов, они назвали ее «исключительно крупной». Между бурями 23 и 26 ноября магнитосфера будет оставаться в возмущенном состоянии, которое пока не обещает перерасти в бурю.
В Лаборатории ИКИ и ИСЗФ уже предупреждали, что осенью активность Солнца будет расти. А основной прогноз на осень и зиму был следующим: возвращение Солнца в фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа магнитных бурь. Судя по происходящим волнениям, он подтверждается.
Как защитить сердце и сосуды во время бури: 4 совета врача
Во время магнитных бурь многие люди жалуются на самочувствие, в том числе на скачки давления и пульса. По словам врача-кардиолога и психосоматолога Анны Кореневич, проблемы с сердцем и сосудами во многом зависят от психического состояния.
«Сердце — эмоциональный орган, который в первую очередь воспринимает весь негатив. А люди, которым угрожают магнитные бури, — это люди с тревожной психикой. Они очень легко цепляют внешний негатив, особенно в состоянии физического переутомления», —
Специалист рассказала, что делать, чтобы обезопасить сердце и сосуды в период магнитных бурь. Причем без лекарств.
Больше отдыхайте. Чем больше вы отдохнули, тем выше у вас сопротивляемость организма. И в целом старайтесь соблюдать режим труда и отдыха не только во время магнитных бурь.
Ограничьте поток негативной информации.
Не общайтесь с негативными людьми, не цепляйте на себя лишний негатив.
Позвольте себе что-то приятное — то, что действительно вам нравится и приносит удовольствие.
Как ранее рассказывала Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог Клинической больницы Святителя Луки, научных доказательств того, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье и развитие определенных заболеваний и состояний у людей нет. Однако многие действительно в такие дни плохо себя чувствуют. Кардиолог также советовала таким людям не накручивать себя: чем проще мы относимся к влиянию Солнца на Землю, которое было всегда, чем меньше мы накручиваем себя, тем меньше настраиваемся на какие-то неблагоприятные симптомы и тем легче проходят для нас эти природные явления. Чем еще можно себе помочь во время магнитных бурь, читайте ЗДЕСЬ.