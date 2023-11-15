Сильная магнитная буря надвигается на Землю, она будет бушевать несколько дней

Как ранее рассказывала Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог Клинической больницы Святителя Луки, научных доказательств того, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье и развитие определенных заболеваний и состояний у людей нет. Однако многие действительно в такие дни плохо себя чувствуют. Кардиолог также советовала таким людям не накручивать себя: чем проще мы относимся к влиянию Солнца на Землю, которое было всегда, чем меньше мы накручиваем себя, тем меньше настраиваемся на какие-то неблагоприятные симптомы и тем легче проходят для нас эти природные явления. Чем еще можно себе помочь во время магнитных бурь, читайте ЗДЕСЬ.