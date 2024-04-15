Четвертая городская премия «Доктор Питер — частная медицина» стартовала 18 марта. На первом этапе читатели выдвигают клиники, которым они доверяют больше всего.
В этом году в списке 10 номинаций, в каждой из которых по итогам номинирования будет определен топ-10 претендентов на победу. Именно за них читатели будут голосовать на втором этапе, который стартует 22 апреля.
Сейчас же еще есть несколько часов, чтобы добавить голосов своей любимой клинике, ведь чем больше людей напишут ее название, тем больше шансов пройти в следующий этап. Для этого необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться и вписать в «окошко» рядом с названием номинации ту клинику, которую вы считаете достойной. Условий всего три: это должно быть негосударственное медицинское учреждение, оно должно иметь лицензию, соответствующую номинации, и работать на территории Санкт-Петербурга.
Результаты номинирования можно будет узнать 22 апреля — в тот день, когда стартует голосование.