Сейчас же еще есть несколько часов, чтобы добавить голосов своей любимой клинике, ведь чем больше людей напишут ее название, тем больше шансов пройти в следующий этап. Для этого необходимо зайти на сайт премии, авторизоваться и вписать в «окошко» рядом с названием номинации ту клинику, которую вы считаете достойной. Условий всего три: это должно быть негосударственное медицинское учреждение, оно должно иметь лицензию, соответствующую номинации, и работать на территории Санкт-Петербурга.