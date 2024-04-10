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Самое ценное: представляем «детские» номинации премии «Доктор Питер — частная медицина»

Две номинации ежегодной городской премии посвящены детям. Точнее, одна из них — про чудо появления «детей из пробирки», которое помогают сотворить врачи клиник репродукции, а вторая — уже для родителей, которые ищут самое лучшее для детей.

10 апреля 2024
Самое ценное: представляем «детские» номинации премии «Доктор Питер — частная медицина»
Источник:

Istockphoto.com/SeventyFour

Если детей нет, но очень хочется

По статистике, в России от 17 до 24% бесплодных пар, кроме того растет средний возраст рождения первого ребенка, а с годами шансы на естественную беременность уменьшаются. Но это не означает, что мечты о счастливом материнстве и отцовстве не сбудутся. На помощь приходят профессионалы в сфере репродуктивной медицины. В Петербурге представлено много клиник, выполняющих процедуры ЭКО и другие, связанные с вспомогательными репродуктивными технологиями, которые уже имеют и опыт, и репутацию, и сотни здоровых и веселых детей, которые родились с помощью современной медицины. В этой номинации выбираем лучшие клиники, где помогают стать родителями.

Пациенты маленькие и не очень

Детский врач — профессия особая, здесь помимо медицинских знаний требуется умение находить общий язык с пациентами, которые иногда еще и вовсе не разговаривают. А на приеме может оказаться и младенец до года, и «мальчик» на две головы выше доктора, только еще не достигший совершеннолетия. Именно в этом возрасте большое внимание уделяется профилактическим приемам, вакцинации, даются рекомендации, которые помогают детям расти здоровыми. И, конечно, дети болеют — но на помощь им всегда готовы прийти врачи петербургских детских частных клиник. Выбираем в этой номинации клиники, где стараются создать дружелюбную атмосферу, готовы играть в игрушки, но при этом со всей серьезностью относятся к здоровью маленьких пациентов.

Выдвинуть своих претендентов на премию «Доктор Питер — частная медицина» в номинациях «Детские клиники» и «Центры репродукции (Клиники ЭКО)», а также еще в 8 номинациях, можно на сайте премии до 15 апреля. ТОП-10 клиник в каждой номинации продолжит соревноваться за лидерство на следующем этапе, где лучших определит количество голосов читателей.

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