Если детей нет, но очень хочется
По статистике, в России от 17 до 24% бесплодных пар, кроме того растет средний возраст рождения первого ребенка, а с годами шансы на естественную беременность уменьшаются. Но это не означает, что мечты о счастливом материнстве и отцовстве не сбудутся. На помощь приходят профессионалы в сфере репродуктивной медицины. В Петербурге представлено много клиник, выполняющих процедуры ЭКО и другие, связанные с вспомогательными репродуктивными технологиями, которые уже имеют и опыт, и репутацию, и сотни здоровых и веселых детей, которые родились с помощью современной медицины. В этой номинации
Пациенты маленькие и не очень
Детский врач — профессия особая, здесь помимо медицинских знаний требуется умение находить общий язык с пациентами, которые иногда еще и вовсе не разговаривают. А на приеме может оказаться и младенец до года, и «мальчик» на две головы выше доктора, только еще не достигший совершеннолетия. Именно в этом возрасте большое внимание уделяется профилактическим приемам, вакцинации, даются рекомендации, которые помогают детям расти здоровыми. И, конечно, дети болеют — но на помощь им всегда готовы прийти врачи петербургских детских частных клиник. Выбираем в этой номинации клиники, где стараются создать дружелюбную атмосферу, готовы играть в игрушки, но при этом со всей серьезностью относятся к здоровью маленьких пациентов.
Выдвинуть своих претендентов на премию «Доктор Питер — частная медицина» в номинациях «Детские клиники» и «Центры репродукции (Клиники ЭКО)», а также еще в 8 номинациях,