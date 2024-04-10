Детский врач — профессия особая, здесь помимо медицинских знаний требуется умение находить общий язык с пациентами, которые иногда еще и вовсе не разговаривают. А на приеме может оказаться и младенец до года, и «мальчик» на две головы выше доктора, только еще не достигший совершеннолетия. Именно в этом возрасте большое внимание уделяется профилактическим приемам, вакцинации, даются рекомендации, которые помогают детям расти здоровыми. И, конечно, дети болеют — но на помощь им всегда готовы прийти врачи петербургских детских частных клиник. Выбираем в этой номинации клиники, где стараются создать дружелюбную атмосферу, готовы играть в игрушки, но при этом со всей серьезностью относятся к здоровью маленьких пациентов.