Отметим, что накануне, 21 июля в департаменте здравоохранения Нью-Йорка объявили о первом за долгое время случае заражения полиомиелитом в Соединенных Штатов. По словам специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлый раз случай заболевания диким штаммом полиомиелита фиксировали в 1979 году, а последний завозной случай инфицирования обнаружили в 1993 году.

В беседе с ТАСС эксперты Роспотребнадзора отметили, что и до России полиомиелит вполне может дойти. Учитывая, как активно перемещается население в мире в наши дни, есть вероятность, что болезнь привезут из неблагополучных по полиомиелиту стран.

В каких странах все еще есть риск заразиться диким полиовирусом типа 1 — тем, что может вызвать необратимые параличи? В ведомстве назвали несколько примеров таких мест: