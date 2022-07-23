В Роспотребнадзоре в субботу, 23 июля, предупредили: риск завоза полиомиелита в Россию из неблагополучных стран сохраняется. Также в ведомстве перечислили государства, в которых есть риск заразиться этой болезнью.
Полиомиелит — это очень заразное вирусное заболевание, способное вызвать необратимый паралич. Болезнь провоцирует полиовирус, который относится к группе энтеровирусов. Раньше этот недуг был распространен среди детей, однако сейчас дела улучшились из-за повсеместной вакцинации.
Подробнее об этой болезни можно прочитать ЗДЕСЬ.
Отметим, что накануне, 21 июля в департаменте здравоохранения Нью-Йорка объявили о первом за долгое время случае заражения полиомиелитом в Соединенных Штатов. По словам специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлый раз случай заболевания диким штаммом полиомиелита фиксировали в 1979 году, а последний завозной случай инфицирования обнаружили в 1993 году.
В беседе
В каких странах все еще есть риск заразиться диким полиовирусом типа 1 — тем, что может вызвать необратимые параличи? В ведомстве назвали несколько примеров таких мест:
Афганистан;
Пакистан;
Мозамбик;
Малави.
Пока боятся жителям РФ нечего: в нашей стране последний случай полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, зарегистрировали еще в 1996 году. А последний «завозной» случай зафиксировали в 2010 году.
Как заверили в Роспотребнадзоре, главное, что в нашей стране делают для предотвращения эпидемии — иммунизацию детей против инфекции: эта прививка есть в национальном календаре профилактических прививок. При этом важно помнить, что лечить полиовирус так и не научились, врачи могут лишь облегчить симптомы. Поэтому лучше получить вакцину и защитить себя.
Кстати
Тем временем врачи снова зафиксировали появление нового штамма коронавируса. Подробнее о том, через какие симптомы он проявляет себя, читай ЗДЕСЬ.