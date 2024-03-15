Попадете в черный список: 3 причины, почему вам почти наверняка откажут в работе

Поиск новой работы — если вас, конечно, не переманили со старой, — это всегда непросто. В среднем сегодня на то, чтобы заново трудоустроиться, может уйти 2-3 месяца. Но при этом есть люди, которые получают оффер уже после первого собеседования, а есть те, кто при внушительном и качественном резюме сидит без дела больше полугода.
«Есть люди, которые буквально излучают отчаяние, —
Эксперт назвала три характерные черты поведения таких людей.
Заваливают компанию своими резюме
Психологи советуют настойчиво добиваться целей, но кадровики в ужасе от таких советов. Ведь это им разбирать письма от одного и того же человека.
«Если вы откликались на наши вакансии двадцать раз за последние два года, а мы после первого собеседования ни разу не вызвали вас повторно, это все же о чем-то говорит, — говорит Мастейн. — Увидев в очередной раз примелькавшееся имя, рекрутер, скорее всего, даже не откроет ваше письмо. И, скорее всего, занесет вас в черный список».
Бьют на жалость
«Меня только что уволили, так что, если у вас есть кто-то, кому нужен сотрудник, я был бы рад рекомендации. Чем быстрее, тем лучше: у меня двое детей, которых надо обеспечивать».
Что вы почувствуете, прочитав такой пост в соцсети, особенно если он дополнен упреками в адрес бывшего работодателя? С одной стороны, это вызывает сочувствие (и собирает лайки). Но появляется ли желание взять на работу такого человека? Скорее всего, нет, потому что он демонстрирует слабость. Кому нужен сотрудник, который будет публично «истекать кровью» при малейших проблемах и прикрываться детьми, чтобы добиться желаемого?
«Вместо этого представьте ситуацию как поиск новых возможностей, шанс для роста и развития, — предлагает эксперт. — Можете поделиться конкретными примерами: что хорошего вы сделали для предыдущего работодателя и чем можете быть полезными. Упоминание опыта, который закалил ваш характер, будет смотреться уместно и продемонстрирует способность к адаптации и дальновидное мышление».
Вывешивают резюме в открытый доступ
Каждый, кто хоть раз искал работу на онлайн-сервисах, знает, что есть два варианта. Первый — вы ищете подходящие вакансии и отправляете свое резюме, второй — вы открываете к нему доступ всем желающим, чтобы они сами предлагали вам работу. Второй вариант менее предпочтителен, потому что придется отбиваться от множества странных предложений, а крупные компании вас, скорее всего, даже не заметят.
«Это может означать, что вы не так разборчивы, когда дело доходит до возможности трудоустройства, и снижает впечатление о вас как о кандидате высокого уровня, — говорит Линдси Мастейн. — Это меняет отношение специалистов по найму: они уже понимают, что вам что-то нужно. Это все равно что демонстрировать свое отчаяние и просить подачку».