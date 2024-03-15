Попадете в черный список: 3 причины, почему вам почти наверняка откажут в работе

«Если вы откликались на наши вакансии двадцать раз за последние два года, а мы после первого собеседования ни разу не вызвали вас повторно, это все же о чем-то говорит, — говорит Мастейн. — Увидев в очередной раз примелькавшееся имя, рекрутер, скорее всего, даже не откроет ваше письмо. И, скорее всего, занесет вас в черный список».